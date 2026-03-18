Sức sống mới từ bộ máy tinh gọn, gần dân

Ghi nhận tại nhiều điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, một tinh thần đổi mới rõ nét đang hiện hữu. Sau khi thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương tại Lào Cai được tổ chức theo mô hình hai cấp tỉnh và xã, giúp giảm thiểu tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu quả điều hành và đặc biệt là tăng tính gần dân, sát dân. Những thay đổi này không chỉ thể hiện ở cấu trúc hành chính, mà còn được người dân cảm nhận rõ ràng trong đời sống thường nhật.

Ông Giàng A Páo, một cử tri cao tuổi tại Mường Khương, chia sẻ: “Lần bầu cử này bà con hiểu rõ hơn về vai trò của mình. Cán bộ xuống tận bản, nói rõ việc sắp xếp lại xã, tinh giản bộ máy để phục vụ dân tốt hơn. Chúng tôi tin rằng nếu chọn đúng người, bản làng sẽ phát triển nhanh hơn, đời sống sẽ khá hơn”.

Chính sự thay đổi trong cách tiếp cận, từ quản lý sang phục vụ, đã tạo nên một sức sống mới trong hệ thống chính trị cơ sở. Cán bộ không còn xa dân mà thực sự trở thành cầu nối giữa chủ trương của Đảng và nguyện vọng của nhân dân. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra trong không khí đồng thuận, tin tưởng và

Người dân đến địa điểm bỏ phiếu để nắm bắt thêm thông tin Ảnh: Trọng Bảo

Tuyên truyền linh hoạt, lan tỏa đến từng bản làng

Với đặc thù là một tỉnh miền núi, biên giới, công tác tuyên truyền tại Lào Cai được triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo. Bên cạnh các kênh truyền thông hiện đại như báo chí, truyền hình, mạng xã hội, tỉnh còn phát huy hiệu quả của các hình thức truyền thống phù hợp với từng vùng, từng dân tộc.

Đặc biệt, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được kịp thời biểu dương, góp phần tạo động lực và sức lan tỏa trong cộng đồng. Chính sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã giúp công tác tuyên truyền không chỉ đúng mà còn trúng, thực sự đi vào lòng dân.

Trong ngày hội lớn, hình ảnh những cử tri trong trang phục dân tộc rực rỡ, tay cầm thẻ cử tri, nghiêm túc xếp hàng tại các khu vực bỏ phiếu đã trở thành biểu tượng đẹp của sự đoàn kết và ý thức công dân. Dù ở vùng cao hay đô thị, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, người dân Lào Cai vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với quyền và nghĩa vụ của mình.

Tỷ lệ cử tri của tỉnh Lào Cai đi bầu cử đạt gần như tuyệt đối. (Ảnh VietNamnet)

Khi người dân trực tiếp tham gia lựa chọn đại biểu, khi tiếng nói của họ được lắng nghe và tôn trọng, thì niềm tin vào Đảng, Nhà nước càng được củng cố. Ở Lào Cai, một tỉnh biên giới với nhiều dân tộc cùng sinh sống, sự đồng thuận ấy càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Viết tiếp bản hùng ca đổi mới

Nhìn lại chặng đường 80 năm phát triển của Quốc hội Việt Nam, có thể thấy rõ vai trò to lớn của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất trong việc đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử. Đối với tỉnh Lào Cai, các đại biểu Quốc hội và HĐND qua các nhiệm kỳ đã góp phần quan trọng trong việc đưa tiếng nói của đồng bào các dân tộc vùng cao đến với nghị trường, thúc đẩy nhiều chính sách thiết thực, phù hợp với đặc thù địa phương.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, những đại biểu mới được bầu chọn sẽ mang theo kỳ vọng của nhân dân để tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đại biểu, phát huy vai trò đại diện, gắn bó chặt chẽ với cử tri.

Một nhiệm kỳ mới đã mở ra với nhiều cơ hội và thách thức. Nhưng với nền tảng là sự đồng thuận của nhân dân, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và tinh thần đổi mới không ngừng, Lào Cai hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một tương lai phát triển mạnh mẽ hơn. Từ mảnh đất nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, một bản hùng ca mới đang được viết tiếp, bản hùng ca của niềm tin, của đổi mới và của khát vọng vươn lên không ngừng.

Nhật Quyên