“Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…”.

Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngắn gọn với 280 chữ, chứa đựng tình cảm chân thành, thiết tha, sâu nặng. Bác căn dặn đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam đoàn kết "sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau". Đồng thời, khẳng định dù ở xa nhưng Người và Chính phủ luôn quan tâm, hướng về đồng bào.

Dưới bia đá khắc thư Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Pleiku, những cựu chiến binh vẫn nhắc nhớ thế hệ trẻ các dân tộc đoàn kết xây dựng quê hương giàu mạnh. Ảnh: Ngọc Thu

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc vào bia đá đặt trang trọng trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai - nơi diễn ra Đại hội các DTTS miền Nam cách đây tròn 80 năm. Sau đó, thư còn được khắc vào bia đá đặt tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku) - nơi đông đảo người dân biết đến.

“Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta”.

Lời dạy của Bác Hồ đã trở thành điểm tựa tinh thần đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ thực tiễn đấu tranh trên vùng đất Gia Lai, nhiều tấm gương tiêu biểu đã xuất hiện như Anh hùng Núp, Kpah Klơng, Wừu… Họ là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh giành độc lập, ghi dấu bằng những đóng góp quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, gắn với nhiệm vụ bảo vệ buôn làng và quê hương.

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc vào bia đá đặt trang trọng tại Quảng trường Đại đoàn kết. Ảnh: Ngọc Thu

Nhắc đến lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai Rơ Châm H'Yéo - năm nay đã 76 tuổi - nhớ lại: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người dân Gia Lai nghèo lắm, không có đủ gạo, muối để ăn, không đủ áo để mặc nhưng vẫn kiên trung, dũng cảm theo Bác Hồ, theo cách mạng đến cùng. Đọc thư Bác, bà con ai cũng cảm động. Cùng với đó, khi tượng đài Bác Hồ được đưa về tỉnh Gia Lai, tới đèo An Khê, phường An Khê, bà con đứng hai bên đường đánh cồng chiêng và nhiều người hò reo: "Bác đã về với buôn làng, về với bà con mình rồi!".

" Mỗi khi nhắc về Bác Hồ, chúng tôi đều rưng rưng nước mắt. Người đã thực sự sống trong lòng đồng bào Gia Rai và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Bà con thêm vững tin vào cuộc sống, quyết tâm xây dựng cuộc sống mới, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên, để xây dựng buôn làng ngày càng phát triển", bà Rơ Châm H'Yéo xúc động nói.

Đồng bào trình diễn cồng chiêng dưới chân tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại đoàn kết. Ảnh: Ngọc Thu

Là cánh chim đầu đàn làng Hà Nừng, xã Sơn Lang - già làng, người có uy tín Đinh Yin (dân tộc Ba Na) - luôn khắc ghi lời Bác căn dặn, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương, trở thành hạt nhân đoàn kết của buôn làng.

Già làng Đinh Yin chia sẻ: Làm theo lời Bác dạy, mình vận động bà con đoàn kết, xóa bỏ những phong tục không còn phù hợp, chung tay xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dân làng đã hiến trên 600 mét vuông đất, hàng trăm ngày công lao động và đóng góp gần 200 triệu đồng để làm các công trình phúc lợi. Cùng với đó, dân làng Hà Nừng cũng tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập như trồng cà phê, lúa, mì...

Ngày nay, khắc ghi những lời Bác dặn trong thư, tỉnh Gia Lai đã hiện thực hóa tư tưởng của Người về tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào các DTTS. Trong đó, quan tâm và thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững.

Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết, vững tin dưới lá cờ Đảng và Bác Hồ. Ảnh: Ngọc Thu

Tỉnh Gia Lai hiện có 47 DTTS sinh sống tại 93 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được dịch sang 2 thứ tiếng Gia Rai và Ba Na đưa về các thôn, làng, chỉ lối, tiếp thêm sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Theo ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, từ năm 2006, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã in và chuyển nội dung thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từng thôn, làng, già làng và người có uy tín. Đồng thời, định kỳ sơ kết theo từng giai đoạn để đánh giá hiệu quả triển khai. Việc học tập và làm theo thư Bác được lồng ghép linh hoạt vào các phong trào, hoạt động ở cơ sở.

Đại đoàn kết dân tộc: rộng rãi, lâu dài, bền vững nhất Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là một nội dung xuyên suốt. Người xác định đây là vấn đề chiến lược, quyết định thành công của cách mạng. Trong tư tưởng đại đoàn kết đó, vấn đề đoàn kết giữa các dân tộc anh em chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Bác nhiều lần đề cập: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Đây là sự khẳng định chắc chắn về tính thống nhất không thể chia cắt của quốc gia - dân tộc Việt Nam. Đồng thời, đó cũng là lời phủ nhận mọi âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc để chia rẽ khối đoàn kết, gây mất ổn định chính trị và phá hoại sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc không chỉ dừng ở lời khẳng định tình cảm “anh em ruột thịt”, mà còn thể hiện ở yêu cầu phải bảo đảm sự bình đẳng thực chất giữa các dân tộc. Tròn 80 năm bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được khẳng định là nền tảng và động lực để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Tinh thần đại đoàn kết tiếp tục được khẳng định rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội xác định phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Việc đặt “Đoàn kết” ở vị trí đầu tiên không chỉ mang ý nghĩa phương châm hành động, mà còn cho thấy đây tiếp tục là giá trị nền tảng, là điều kiện tiên quyết để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Đại hội đề cao việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo; không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Thái An