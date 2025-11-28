Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato là sự hòa quyện của cà phê tuyển chọn cùng hương vị caramel macchiato đặc trưng, mang đến trải nghiệm cà phê đậm đà, sánh quyện chuẩn quán. Sản phẩm có sự cân bằng giữa hương vị cà phê thơm đắng, sữa tươi béo mịn, điểm thêm lớp caramel ngọt ngào rất được lòng người tiêu dùng, đặc biệt là phái nữ.

Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato tiện lợi, tiết kiệm, nhưng vẫn mang lại trải nghiệm hương vị cà phê pha quán.

Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato đặc biệt phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên nhờ sự tiện lợi, giá cả phải chăng nhưng vẫn đủ để mang lại sự tỉnh táo suốt ngày dài học tập; hay nhân viên văn phòng muốn trải nghiệm hương vị cà phê thân quen như được pha tại quán ngay ở nơi làm việc.

Ngoài ra, tiếp thu ý kiến và nhu cầu của người tiêu dùng về một sản phẩm cà phê lon tiện lợi, vừa mang lại sự tỉnh táo, tập trung nhưng không chứa nhiều đường, Ajinomoto Việt Nam đã phát triển và cho ra mắt phiên bản giảm đường mới (công thức giảm đường: Lượng đường được điều chỉnh giảm so với phiên bản trước, với tối đa 9g đường trong mỗi lon 170ml) của bộ đôi Cà phê đen Birdy® và Cà phê sữa Birdy®.

Bộ đôi sản phẩm Cà phê Birdy® là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị cà phê chuẩn Việt và phong cách pha chế hiện đại đặc trưng của Ajinomoto Việt Nam. Dù giảm lượng đường, sản phẩm vẫn giữ trọn vị cà phê thuần Việt đậm đà, mang đến lựa chọn tốt cho sức khỏe, giúp người dùng tỉnh táo và tiện lợi suốt ngày dài.

Cà phê sữa Birdy® giảm đường nhưng không ảnh hưởng đến vị cà phê chuẩn Việt.

Sản phẩm Cà phê đen Birdy®, Cà phê sữa Birdy® và Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato hiện đang có mặt tại các cửa hàng tạp hóa, các chợ, siêu thị lớn trên toàn quốc. Khách hàng cũng có thể đặt mua sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh sản phẩm Cà phê lon Birdy® với công thức giảm đường, trong thời gian vừa qua, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã cho ra mắt nhiều sản phẩm hướng tới đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng, như Hạt nêm Aji-ngon® Heo giảm muối; Nước tương “Phú Sĩ” giảm muối; Xốt mè rang “Aji-Xốt” giúp các món rau xanh trở nên hấp dẫn, ngon miệng; hay thực phẩm bổ sung Blendy® chứa Glycine - axit amin hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ…

Cùng với những sản phẩm chất lượng, Ajinomoto Việt Nam kiên trì theo đuổi những sáng kiến giá trị trong lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe và môi trường, điển hình như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, Dự án Khoai mì bền vững.

Dự án Bữa ăn học đường mang đến bữa trưa cân bằng dinh dưỡng cho học sinh.

Dự án Bữa ăn học đường do Ajinomoto Việt Nam khởi xướng và triển khai toàn quốc từ năm 2017, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế. Các nội dung chính của dự án bao gồm Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" và "Bếp ăn mẫu bán trú" đã được triển khai cho các trường tiểu học bán trú trên toàn quốc. Đến nay, đã có hơn 4.400 trường với 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi từ Dự án mỗi năm.

Ajinomoto Việt Nam cũng đã triển khai mô hình "Quầy buffet rau" tại các trường để học sinh tự chọn món rau xanh trong bữa trưa, vừa tạo sự thích thú, vừa hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho các em.

Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em mang đến nhiều công cụ hữu ích trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Một sáng kiến khác trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe là Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, do Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Cục Bà mẹ-Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế thực hiện. Chương trình đóng góp vào chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam thông qua xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé cùng nhiều công cụ chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe tiện lợi. Đến nay, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em đã được triển khai trên khắp cả nước, với hơn 21 nghìn cán bộ y tế và hơn 1,7 triệu bà mẹ trên toàn quốc truy cập và sử dụng các nội dung của chương trình. Chỉ cần đăng kí một tài khoản tại website www.dinhduongmevabe.com.vn là người dùng có thể sử dụng miễn phí toàn bộ các tính năng.

Dự án Khoai mì bền vững giúp năng suất khoai mì tăng gần gấp đôi.

Đóng góp vào phát triển nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường, Ajinomoto Việt Nam triển khai Dự án Khoai mì bền vững. Dự án đã giúp tăng năng suất khoai mì lên gần gấp đôi nhờ áp dụng giống mới và phương pháp, kĩ thuật canh tác tiên tiến, đồng thời giảm lượng CO2 ra môi trường từ quá trình canh tác khoai mì so với phương pháp truyền thống.

