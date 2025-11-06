Qua hơn 12 năm triển khai, đến nay, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 9/11 hằng năm, đã được tổ chức đồng bộ, ngày càng thiết thực, hiệu quả, đã thấm sâu vào đời sống xã hội, được lan tỏa đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và nhân dân. Tiếp tục khơi dậy tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.

Theo đó, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào chiều ngày 07/11/2025, tại Hội trường Bộ Tư pháp. Buổi lễ có sự đồng hành của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), trực tuyến tại 34 điểm cầu tỉnh, thành phố và được livestream trên Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn với tính chất Lễ hưởng ứng quy mô quốc gia.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự và chủ trì buổi Lễ. Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành ở Trung ương; đại diện Lãnh đạo Tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố; đại diện Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, Lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, thành phố; đại diện Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; đại diện Lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương.

Trước bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh thực hiện cuộc cách mang tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với tinh thần khẩn trương và quyết tâm chính trị cao, Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai quyết liệt nhiều quyết sách quan trọng (các Nghị quyết của Bộ Chính trị số: 57, 59, 66, 68, 70, 71 và 72) mang tính đột phá, đưa đất nước phát triển thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được xác định là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý quan trọng, là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức bấm nút ra mắt phiên bản chính thức Cổng Pháp luật quốc gia với nhiều tính năng mới, ưu việt phục vụ người dân, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin pháp luật; giải đáp câu hỏi về pháp luật và phục vụ quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật trên môi trường số kịp thời, tiện lợi, hiệu quả.

Đây cũng là dịp để mỗi công dân tiếp tục đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tại buổi Lễ sẽ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời tôn vinh biểu dương các cá nhân được bình chọn và công nhận Gương sáng pháp luật lần thứ III.

Theo báo cáo của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (PBGDPL&TGPL), các công việc chuẩn bị cho buổi Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025 được chú trọng triển khai, công tác hành chính, xây dựng các văn kiện, nội dung, công tác tổ chức được tiến hành theo đúng yêu cầu về tiến độ. Về nhóm công việc thi đua, khen thưởng, Cục PBGDPL&TGPL đã đôn đốc, tổng hợp hồ sơ đề nghị xét khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đến ngày 29/10, Cục đã nhận được 13 hồ sơ đề nghị xét khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 39 hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Về nhóm công việc truyền thông, Cục PBGDPL&TGPL đã lồng ghép nội dung thông tin việc tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 tại họp báo định kỳ quý III/2025 của Bộ Tư pháp; trình Lãnh đạo Bộ ban hành các Công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị chỉ đạo, định hướng, phối hợp truyền thông về Ngày Pháp luật và Lễ hưởng ứng; hoàn thiện các khẩu hiệu, bộ nhận diện phục vụ Lễ hưởng ứng. Trao đổi về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, ông Phan Hồng Nguyên (Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp) cho biết, Lễ hưởng ứng có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong bối cảnh đất nước đã và đang triển khai nhiều quyết sách quan trọng trong cải cách tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu quả; hoàn thiện thể chế, chính sách với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, thực hiện đổi mới, sáng tạo khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

T. Nhung