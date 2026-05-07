Thanh toán QR xuyên biên giới và những điều cần chú ý

Thanh toán QR xuyên biên giới là dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng mở tại Việt Nam để quét hoặc tạo mã thanh toán tại các điểm chấp nhận QR ở nước ngoài, tương tự cách thanh toán không tiền mặt trong nước.

Theo đó, người Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng trong nước để quét mã QR hoặc tự tạo mã QR để cửa hàng quét và thanh toán bằng nguồn tiền trong tài khoản.

Phương thức thanh toán xuyên biên giới này giúp khách hàng thanh toán quốc tế mà không cần mang theo ngoại tệ mỗi khi đi nước ngoài.

Theo hướng dẫn của Vietcombank, để nhận biết các điểm chấp nhận thanh toán bằng QR tại nước ngoài, khách hàng có thể nhận diện qua các logo như Alipay+, SGQR, NETS, LAOQR...

Hiện nhiều ngân hàng đang áp dụng chính sách miễn phí giao dịch QR xuyên biên giới trong giai đoạn đầu triển khai. Chính sách phí thanh toán được áp dụng theo quy định của các ngân hàng tại từng thời kỳ.

Khách hàng sẽ thanh toán từ nguồn tài khoản (VND) trên ứng dụng ngân hàng. Do đó, khách hàng cần duy trì số dư tài khoản trước khi thực hiện giao dịch.

Để thanh toán QR quốc tế, khách hàng chỉ cần có ứng dụng ngân hàng được kết nối mạng. Một số ngân hàng có thể yêu cầu bật định vị và cấp quyền truy cập vị trí khi thực hiện giao dịch ở nước ngoài.

Các ngân hàng Việt quy định hạn mức giao dịch cho khách hàng với các hạn mức khác nhau. Chẳng hạn tại Vietcombank, hạn mức tối đa lên đến 3 tỷ đồng/ngày hoặc theo quy định của từng nhà cung cấp, phổ biến từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ngày.

Số tiền thanh toán tại nước ngoài sẽ được quy đổi sang VND ngay khi giao dịch, tỷ giá quy đổi được hiển thị trên ứng dụng ngân hàng.

Thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Napas

Hướng dẫn thanh toán bằng QR Alipay tại nước ngoài

Trường hợp 1: Người bán hàng tạo ra mã QR và cung cấp cho người mua để quét mã và thanh toán.

Bước 1: Truy cập ứng dụng ngân hàng. Chọn biểu tượng QR tại màn đăng nhập, quét mã tại cửa hàng.

Bước 2: Với QR tĩnh, khách hàng chủ động nhập số tiền cần thanh toán; với QR động, hệ thống sẽ tự động nhận diện số tiền từ cửa hàng.

Bước 3: Khách hàng kiểm tra thông tin giao dịch, bao gồm: Tài khoản nguồn; Số tiền giao dịch; Thông tin quy đổi ngoại tệ.

Khách hàng xác thực giao dịch.

Bước 4: Giao dịch thành công.

Trường hợp 2: Đối với cửa hàng không tạo QR, người mua tự tạo mã QR trên ứng dụng ngân hàng và cung cấp cho cửa hàng để thanh toán. Đây là hình thức thanh toán phổ biến tại Trung Quốc.

Bước 1: Truy cập ứng dụng ngân hàng; chọn biểu tượng mã QR tại màn đăng nhập; chọn “Mã QR thanh toán”.

Bước 2: Chọn “tài khoản nguồn”; chọn “tạo mã QR thanh toán”.

Bước 3: Kiểm tra thông tin giao dịch; chọn phương thức xác thực và thực hiện xác thực giao dịch.

Bước 4: Mã QR thanh toán được tạo thành công. Khách hàng đưa mã QR hoặc Barcode vào máy quẹt tại cửa hàng để thực hiện thanh toán.

Bước 5: Giao dịch thành công.