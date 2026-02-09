Với nhiều người, vàng không chỉ là một loại hàng hoá đầu tư đơn thuần mà còn được xem như kênh trú ẩn an toàn, giúp phòng ngừa rủi ro. Suốt nhiều năm qua, dù kim loại quý này trải qua không ít đợt biến động mạnh, song giá vẫn duy trì xu hướng tăng theo từng chu kỳ.

Đặc biệt là vài năm trở lại đây, giá vàng vào đà tăng mạnh, trở thành tài sản sinh lời tốt khi vượt qua mốc 100 triệu đồng/lượng và lập đỉnh lịch sử hơn 191 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 1 vừa qua.

Trên thực tế, dù đã ôm hàng trăm tấn vàng lớn cất két, nhưng vào ngày vía Thần Tài hàng năm nhiều người ùn ùn kéo nhau đi mua vàng để cầu may mắn, tài lộc.

Bởi nhiều người tin vào một sự tích tương truyền rằng, Thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc trên trời. Trong một lần say rượu đã rơi xuống trần gian và mất đi trí nhớ. Ngài đi lang thang xin ăn và được một gia đình kinh doanh tốt bụng mời vào dùng bữa. Từ ngày đó, quán trở nên đông khách lạ thường. Đến ngày mùng 10 tháng Giêng, Thần Tài nhớ lại mọi chuyện và bay về trời.

Để tưởng nhớ và tạ ơn vị thần đã mang lại may mắn, người dân lấy ngày đó làm ngày vía Thần Tài.

Trong tín ngưỡng dân gian, đây là dịp để mọi người tạ ơn Thần Tài đã phù hộ trong năm cũ, đồng thời cầu mong cho việc kinh doanh, buôn bán trong năm mới được hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Đây cũng là lý do cứ mỗi dịp vía Thần Tài, từ sáng sớm đến đêm muộn tại các cửa hàng vàng thường xuất hiện cảnh chen chân nhau xếp hàng dài chờ vài tiếng đồng hồ để mua kim loại quý này.

Người dân chen chân đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài. Ảnh: TA

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc cũng thừa nhận, vào ngày vía Thần Tài, lượng khách tăng đột biến hàng chục lần, thậm chí vài chục lần so với ngày thường, bất chấp xu hướng giá vàng tăng mạnh. Theo đó, số lượng sản phẩm vàng bán trong dịp vía Thần Tài cứ năm sau lại tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Vậy, vía Thần Tài 2026 vào ngày nào để mua vàng cầu may mắn?

Theo lịch vạn niên, ngày vía Thần Tài luôn được ấn định vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Trong năm 2026, ngày vía Thần Tài rơi vào thứ Năm, ngày 26/2 dương lịch.

Trao đổi với VietNamNet, các công ty kinh doanh vàng cho biết, sản phẩm vàng bán vào dịp vía Thần Tài thường được doanh nghiệp chuẩn bị từ giữa năm. Đáng chú ý, số lượng vàng tiêu thụ vào dịp này lên đến vài chục vạn, thậm chí 100-300 vạn sản phẩm, trong đó phổ biến là vàng miếng, nhẫn tròn trơn, đồng vàng Thần Tài, đồng vàng linh vật...

Dù lượng khách đến hầu hết chỉ chọn một lượng nhỏ vàng để cầu may mắn, song nhiều sản phẩm vẫn nhanh chóng “cháy hàng”.

Vào ngày này, các cửa hàng thường mở cửa sớm hơn bình thường. Có cửa hàng còn mở cửa bán vàng Thần Tài ngay từ 6h sáng. Kênh nhận đặt mua online và trả vàng đúng ngày vía Thần Tài cũng hoạt động trước đó cả tháng.

Năm vừa qua, ngoài mua vàng cầu may mắn, nhiều người còn tranh thủ ngày vía Thần Tài đi mua lượng lớn kim loại quý này để tích trữ, đầu tư. Bởi, ngày thường đa phần các cửa hàng đều “giới hạn” lượng vàng mỗi khách được mua, hoặc trong tình trạng “cháy hàng”. Trong khi ngày vía Thần Tài khách có thể được mua số lượng nhiều hơn tuỳ nhu cầu.