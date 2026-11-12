Nghệ An xác định dứa là cây trồng chủ lực, đặt mục tiêu nâng diện tích lên 11.000ha vào năm 2030, gắn phát triển vùng nguyên liệu tập trung với chế biến và xuất khẩu.

Tại Diễn đàn phát triển nguyên liệu dứa và chanh dây đáp ứng nhu cầu chế biến, xuất khẩu tại vùng Bắc Trung Bộ, diễn ra tại Nghệ An ngày 12/11, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết, với diện tích tự nhiên rộng, điều kiện sinh thái đa dạng, Nghệ An có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Những năm qua, tỉnh tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Trong đó, cây dứa được xác định là một trong những cây trồng chủ lực. Diện tích dứa nguyên liệu của tỉnh tăng từ khoảng 2.000ha lên gần 3.000ha. Nghệ An cũng ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng diện tích trồng dứa lên 11.000ha.

Nghệ An hướng tới mục tiêu hơn 11.000 ha dứa phục vụ chế biến và xuất khẩu. Ảnh: N.L

Chanh dây cũng được đánh giá là cây trồng có tiềm năng kinh tế, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và mở rộng nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu.

Tuy nhiên, theo ông Đệ, để khai thác hiệu quả lợi thế, Nghệ An cần phát triển vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, quy mô lớn, bảo đảm chất lượng, đồng thời tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Ông Đinh Cao Khuê, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, cho hay ngành rau quả Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng từ 3,2 tỷ USD năm 2020 lên 8,56 tỷ USD năm 2025, dự kiến đạt 10 tỷ USD trong năm 2026. Nếu tổ chức sản xuất tốt, ngành rau quả có thể hướng tới mục tiêu xuất khẩu 20 tỷ USD trong những năm tới.

Trong đó, cây dứa còn nhiều dư địa phát triển. Sản lượng dứa của Việt Nam hiện đạt khoảng 860.000 tấn, đứng thứ 11 thế giới. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Nghệ An, có điều kiện đất đai và khí hậu thuận lợi để hình thành những vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Để nâng cao năng suất, ông Khuê cho rằng người trồng cần cải tiến phương thức canh tác, chú trọng các khâu kỹ thuật như làm đất, lên luống bảo đảm thoát nước, kiểm soát độ pH và lựa chọn giống phù hợp.

Đối với chanh dây, riêng nhóm sản phẩm cô đặc và puree được dự báo đạt kim ngạch khoảng 300 triệu USD trong năm 2026. Đây cũng là ngành hàng còn nhiều tiềm năng tăng trưởng nếu được tổ chức sản xuất bài bản, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đề cập đến giải pháp phát triển thị trường dứa tươi, ông Phạm Quốc Liêm, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp U&I, cho rằng trước hết cần lựa chọn nguồn giống đạt chuẩn. Trong đó, ưu tiên giống dứa MD2 nuôi cấy mô từ các đơn vị có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm khả năng truy xuất và kiểm soát biến dị.

Theo ông Liêm, doanh nghiệp đầu tàu cần làm đầu mối liên kết với hợp tác xã và nông dân; chuyển giao quy trình canh tác, ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường. Cùng với đó, cơ quan quản lý cần có cơ chế điều phối, chính sách hỗ trợ về tín dụng và đầu tư hạ tầng phục vụ cung ứng nguyên liệu.

Thông qua diễn đàn, các đại biểu kỳ vọng tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất, từng bước hình thành vùng nguyên liệu dứa, chanh dây tập trung, ổn định tại Bắc Trung Bộ.