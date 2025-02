Theo Quyết định số 386/QĐ-UBND, UBND tỉnh Nghệ An giao đất (đợt 1) cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, TP. Vinh.

Theo đó, tỉnh Nghệ An giao 272.762,9m² đất đợt 1 tại phường Đông Vĩnh cho nhà đầu tư. Trong đó, 111.208,9 m² đất ở đô thị để xây dựng khu nhà ở thấp tầng; 18.478,3 m² đất ở đô thị dành cho xây dựng khu nhà ở xã hội; và 143.075,7 m² đất dành cho các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội không kinh doanh.

Vị trí quy hoạch dự án khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, TP. Vinh. Ảnh: Eurowindow Sport City

Theo Eurowindow Sport City, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, quy mô hơn 37ha, trong đó, diện tích thuộc phường Đông Vĩnh là hơn 30,45ha, phường Cửa Nam là 7,4ha; phía nam tiếp giáp đường Trần Nguyên Hãn kéo dài; phía tây giáp khu dân cư cũ khối Yên Giang và sông Kẻ Gai; phía bắc giáp đường Nguyễn Hiền (quy hoạch mở rộng lên 24m); phía đông giáp đường quy hoạch và khu dân cư hiện hữu.

Dự án có vị trí đắc địa, nằm tại trung tâm của TP. Vinh, chỉ cách ga Vinh 1km, chợ Vinh và siêu thị BigC Vinh 2km... Từ dự án, có thể kết nối nhanh đến đại lộ Vinh - Cửa Lò (đường 72m), đường cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 46A, sân bay Vinh, khu công nghiệp, cảng biển, bãi biển Cửa Lò,…

Dự án gồm: 121 lô biệt thự, 640 lô liền kề, nhà ở kết hợp chung cư 15-20 tầng, nhà ở xã hội, cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà văn hóa, trường học, công viên,...

Phối cảnh tổng thể khu đô thị tại trung tâm thành Vinh. Ảnh: Eurowindow Sport City

Chủ đầu tư cho biết, dự án khu đô thị hiện đại tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam (tên thương mại Eurowindow Sport Garden) được quy hoạch theo phong cách sống xanh, sống khỏe, có nhiều cây xanh bóng mát và các loài hoa rực rỡ bốn mùa. Trong đó có công viên thể thao Olympic quy tụ hơn 20 môn thể thao trong nhà và ngoài trời, bao gồm: sân tập golf, pickleball, tennis, cầu lông, bóng rổ…; Khu dịch vụ trong nhà có: gym, yoga, bể bơi 4 mùa, spa sauna masage, nhà hàng, cà phê… hướng tới hình thành nên một cộng đồng cư dân khỏe mạnh cả về tâm trí và thể chất. Khu đô thị được đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần chỉnh trang đô thị phía Tây Bắc của TP. Vinh.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City thuộc Eurowindow Holding, doanh nghiệp đã triển khai thành công nhiều dự án tại Nghệ An như trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và nhà phố Vicentra Nghệ An ở ngã tư chợ Vinh, tòa tháp Eurowindow Tower Nghệ An nằm đối diện tòa Vicentra.

Theo dự kiến của chủ đầu tư, khu đô thị Eurowindow Sport Garden sẽ được thực hiện trong năm 2025 và hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong giai đoạn năm 2026 - 2027.

(Nguồn: Eurowindow Sport City)