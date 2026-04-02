Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chiều 2/4. Tâm điểm của sự kiện là lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy”, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 25/4 tại Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò).

Trong đêm khai mạc, Cửa Lò sẽ đón nhận danh hiệu “Đô thị du lịch sạch ASEAN”, kết hợp màn trình diễn pháo hoa tầm cao.

Màn pháo hoa trong đêm khai hội du lịch biển hằng năm thu hút đông đảo người dân và du khách đón xem. Ảnh: Hồng Thuỷ

Festival năm nay không chỉ tập trung vào mùa hè mà được thiết kế thành 3 giai đoạn nhằm kích cầu du lịch bền vững.

Ở giai đoạn “Cửa Lò - Hè rực rỡ”, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa như Giải Golf Nghệ An, marathon “Hành trình theo chân Bác”, giải thể thao bãi biển quốc gia.

Với chủ đề “Cửa Lò vào Thu”, điểm nhấn là Carnaval biển, lễ hội văn hóa - ẩm thực du lịch Bắc Trung Bộ và dự kiến tổ chức vòng chung kết một cuộc thi hoa hậu.

Đáng chú ý, giai đoạn “Cửa Lò không mùa Đông” sẽ lần đầu thí điểm các sản phẩm du lịch mới như tour trải nghiệm, chương trình nghệ thuật ví, giặm trên biển và các sự kiện quốc tế như đua mô tô nước nhằm thu hút khách mùa thấp điểm.

Theo định hướng mới, Cửa Lò đặt mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa thay vì chỉ tập trung vào mùa hè như trước. Việc đa dạng hóa sản phẩm, sự kiện và trải nghiệm được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian lưu trú, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch biển.

Năm 2025, Cửa Lò đón 4,76 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 1,69 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt khoảng 5.000 tỷ đồng. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 5.400 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò động lực của du lịch Nghệ An.