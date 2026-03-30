Sáng 30/3, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đổ ra bờ biển Long Hải để chiêm ngưỡng nghi thức rước Long Vị, hoạt động chính nằm trong chuỗi Lễ hội Dinh Cô Long Hải được tổ chức mỗi năm 1 lần tại xã Long Hải (TPHCM).

Theo ghi nhận, từ tinh mơ, dòng người đã đứng kín hai bên lối xuống biển, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Ban tổ chức bố trí hàng rào, phân luồng để đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra nghi lễ.

Khoảng 7h30, đoàn thuyền rước từ ngoài khơi tiến vào bờ trong tiếng trống rộn ràng. Nhiều người dân, du khách dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt chỉ diễn ra 1 lần trong năm.

Không chỉ người dân địa phương, lễ hội còn thu hút đông đảo du khách từ các tỉnh miền Tây đến tham dự. Nhiều người chọn di chuyển từ đêm hôm trước và ở lại Long Hải để kịp theo dõi nghi thức từ sáng sớm.

Chị Nguyễn Thị Hồng (38 tuổi) du khách đến từ miền Tây, cho biết đây là lần thứ hai chị quay lại lễ hội. “Tôi ở Bến Tre lên từ tối qua, thuê phòng gần biển để sáng ra xem rước Long Vị. Không khí sôi động nhưng trang nghiêm, cảm giác rất đặc biệt”, chị Hồng chia sẻ.

Ban nghi lễ rước Long Vị di chuyển vào khu chánh điện Dinh Cô

Theo nghi thức truyền thống, từ 5h, các ghe thuyền đồng loạt hướng ra biển làm lễ Nghinh Cô. Chiếc ghe dẫn đầu chở ban nghi lễ và các bô lão trong trang phục trang nghiêm, phía trên đặt ngai và Long Vị. Theo sau là hàng chục thuyền của ngư dân nối đuôi nhau ra khơi.

Đoàn thuyền di chuyển khoảng 2-3 hải lý đến khu vực được cho là nơi Cô tử nạn ngày xưa để thực hiện nghi thức rước, sau đó trở về lại Dinh Cô.

Đông đảo người dân, du khách đứng bên ngoài Dinh Cô để theo dõi

Trong những ngày diễn ra lễ hội, khu di tích Dinh Cô được trang hoàng rực rỡ; ngoài nghi lễ còn có phần hội với nhiều trò chơi dân gian đặc sắc, tạo nên không gian tín ngưỡng đậm chất văn hóa biển.

Long Vị được đặt bên trong chánh điện Dinh Cô, ban nghi lễ thực hiện các nghi thức truyền thống

Theo UBND xã Long Hải, Lễ hội Dinh Cô có lịch sử từ cuối thế kỷ XVIII, gắn liền với quá trình hình thành cộng đồng ngư dân vùng biển. Lễ hội diễn ra từ ngày 10 đến 12/2 âm lịch hằng năm, nhằm tưởng nhớ công đức bà Cô, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, biển yên sóng lặng.

Với những giá trị đặc sắc về lịch sử và tín ngưỡng, Dinh Cô được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1995. Đến năm 2023, lễ hội chính thức được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, tạo nền tảng để địa phương phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản.