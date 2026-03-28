Nguồn Video: Di Di Dõm

Cách trung tâm TP Thanh Hóa (cũ) khoảng 250km, đỉnh Pha Đén đang trở thành điểm check-in được nhiều du khách yêu thích nhờ vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Tuy nhiên, hành trình chinh phục nơi này lại không hề dễ dàng.

Những cung đường đất quanh co, dốc cao, nhiều đoạn gập ghềnh khiến chuyến đi trở thành một thử thách đúng nghĩa. Thế nhưng, chính sự khó khăn ấy lại góp phần giữ trọn nét nguyên sơ hiếm có của Pha Đén.

Trong tiếng địa phương, “Pha Đén” mang ý nghĩa gần với “đỉnh cao chạm trời”. Khi đặt chân lên đỉnh núi, du khách có cảm giác như đang đứng giữa lưng chừng mây. Phóng tầm mắt ra xa là những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau đến tận chân trời.

Khu check-in săn mây hoang sơ ở đỉnh Pha Đén

Vào những ngày thời tiết thuận lợi, nơi đây hiện lên như một “thiên đường mây” với biển mây cuồn cuộn, trắng xóa, bồng bềnh như sóng vỗ, tạo nên khung cảnh huyền ảo tựa chốn bồng lai.

Thời điểm lý tưởng nhất để săn mây ở Pha Đén là vào sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu len qua tầng mây dày đặc. Ánh bình minh nhuộm vàng không gian, khiến cả vùng núi như bừng sáng. Đó cũng là lúc nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc được cho là “triệu view”, vì chỉ cần giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp.

Không chỉ có mây trời, Pha Đén còn hấp dẫn bởi sự yên bình và tĩnh lặng hiếm có, không tiếng còi xe, không khói bụi, chỉ có tiếng gió rì rào và tiếng chim rừng vang vọng. Những bản làng người Mông, người Thái thấp thoáng dưới chân núi càng làm cho bức tranh thiên nhiên thêm phần sống động, gần gũi.

Mây sát mặt đất rất thích hợp cho du khách check-in

Với những người yêu khám phá, Pha Đén không chỉ là điểm check-in mà còn là hành trình trải nghiệm. Du khách có thể kết hợp trekking, cắm trại qua đêm để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của núi rừng.

Đêm xuống, bầu trời đầy sao như chạm vào tầm tay; sáng sớm thức dậy giữa biển mây, cảm giác ấy khiến nhiều người ví nơi đây như “thiên đường bị lãng quên”.

Để đến Pha Đén, từ trung tâm TP Thanh Hóa (cũ), du khách men theo Quốc lộ 45, qua các huyện cũ như Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Quan Hóa. Sau đó từ trung tâm huyện Quan Hóa cũ, bạn tiếp tục đi theo Quốc lộ 15C thêm khoảng 100km. Vượt qua những cung đường dốc quanh co, du khách sẽ đến trung tâm xã Pù Nhi. Từ đây, di chuyển thêm hơn 10km đường đồi là tới đỉnh Pha Đén.

Hiện nay, đỉnh Pha Đén chưa có dịch vụ ăn uống, lưu trú, nên du khách cần chủ động chuẩn bị phương tiện, đồ dùng và kế hoạch di chuyển. Do chưa được khai thác bài bản, nơi đây còn thiếu nhiều dịch vụ cơ bản, vì vậy cần chuẩn bị kỹ đồ ăn, nước uống, đồng thời chú ý đảm bảo an toàn và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Em nhỏ trong trang phục dân tộc lên chụp ảnh mây cùng mẹ

Các bạn trẻ đang tìm cho mình những tấm hình đẹp

Không chỉ có mây trời, Pha Đén còn hấp dẫn bởi sự yên bình và tĩnh lặng hiếm có

Những trò chơi dân gian khiến nhiều người hiếu kỳ

Hành trình lên đỉnh Pha Đén không quá xa nhưng khá vất vả, nhiều đoạn dốc, cua gấp và đường đất đá, phù hợp hơn với xe máy. Thời điểm săn mây đẹp nhất là từ 5h30 đến 7h, khi bình minh vừa lên, ánh nắng xuyên qua làn mây tạo nên khung cảnh huyền ảo.

Để săn mây hiệu quả, du khách nên đi sớm, chọn vị trí cao, thoáng, hướng về thung lũng và kiên nhẫn chờ mây chuyển động. Đồng thời, cần chuẩn bị áo ấm, giày bám tốt và theo dõi thời tiết để chuyến đi trọn vẹn hơn.

Theo lãnh đạo xã Pù Nhi, những năm gần đây, địa phương đang khai thác thế mạnh du lịch cộng đồng. Một số hộ dân đã cải tạo nhà ở thành homestay, vừa giữ nét truyền thống vừa đáp ứng nhu cầu cơ bản của du khách.

Du lịch phát triển mở ra hướng đi mới cho kinh tế địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Xã cũng định hướng phát triển gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường, kỳ vọng đưa Pha Đén trở thành điểm sáng du lịch của Thanh Hóa.

(Ảnh: LyLyPo)