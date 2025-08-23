Ngày 23/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN và PTDS) tỉnh Nghệ An cho biết, trước tình hình dự báo về cơn bão số 5, đơn vị đã có văn bản hỏa tốc gửi Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc vận hành xả lũ cho vùng hạ du.

Thực hiện lệnh của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An, từ 15h30 phút chiều cùng ngày, Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành xả lũ cho vùng hạ du. Công ty sẽ vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ nhưng không quá 1.000 m3/s để hạ dần mực nước hồ về cao trình 191,5m.

Trưởng Ban PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An lệnh cho Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ để hạ dần mực nước hồ, nhưng tối đa không thấp hơn giá trị quy định.

Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Báo Nghệ An

Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm Thủy văn Con Cuông vượt mức báo động 1 nhưng vẫn dưới mức báo động 2 hoặc lưu lượng về hồ từ 1.000 m3/s đến 1.200 m3/s thì thực hiện vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ để duy trì mực nước hồ.

Quá trình nếu xuất hiện đợt lũ làm cho lưu lượng về hồ tăng lên trên 1.200 m3/s hoặc mực nước tại Trạm Thủy văn Con Cuông hoặc Chợ Tràng vượt mức báo động 2, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An giao các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành theo đúng quy định, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du.

Được biết, Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, với công suất thiết kế 320MW, có diện tích lưu vực rộng hơn 8.700km².