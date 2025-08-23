Sáng 23/8, Cục Khí tượng thủy văn tổ chức cuộc họp khẩn nhằm tiếp tục triển khai Công tác ứng phó với những diễn biến mới của cơn bão số 5 (Kajiki) và Công tác khí tượng thủy văn phục vụ Đại lễ A80 của Quốc gia và các hoạt động tại các địa phương.

Theo đó, diễn biến của bão số 5 là một cơn bão mạnh, di chuyển tốc độ nhanh, sức gió mạnh trong bão có thể đạt cấp 12 giật cấp 14-15 gây nguy hiểm cho cả trên biển và trên đất liền như con người, các công trình nhà cửa, tàu thuyền, cơ sở hạ tầng tại các khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Trị.

Đặc biệt, tính chất phức tạp còn có thể xảy ra ở những khu vực mưa lớn trên 200mm diễn ra trong vòng 3 giờ là những nguy cơ rủi ro rất lớn như lũ quét, sạt lở, ngập úng và nguy cơ đề phòng đối với các công trình hồ đập. Thời gian chuẩn bị cho công tác phòng ngừa chỉ còn gần 1 ngày.

Bên cạnh đó, sau khi bão vào đất liền từ ngày 25/8, mưa lớn cũng lan ra khu vực Bắc Bộ trùng vào thời điểm tập luyện cao độ cho các chuỗi sự kiện A80.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Cục KTTV đã yêu cầu các đơn vị tác nghiệp, quan trắc, dự báo tăng cường các ốp quan trắc, tăng các điểm quan trắc lưu động, vận dụng mọi phương tiện kỹ thuật hiện có cũng như trao đổi chia sẻ số liệu quốc tế để phục vụ hiệu quả dự báo, cảnh báo sớm theo phương châm cập nhật liên tục dự báo sát thực góp phần giảm nhẹ nguy cơ rủi ro thiên tai.

Hướng di chuyển của bão số 5, cập nhật chiều 23/8. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (23/8), vị trí tâm bão số 5 (Kajiki) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h ngày 24/8, ví trí tâm bão trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14.

24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ giảm nhẹ, còn 15-20km/h. Đến 13h ngày 25/8, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

24 giờ sau đó, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 26/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Trung Lào.

Biển động dữ dội, sóng cao đến 8m

Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m; biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển

Vùng ven biển từ Ninh Bình - Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,2m.

Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) cao 3,2-3,6m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3-3,8m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,2-2,8m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Nghệ An tới Bắc Quảng Trị.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Thanh Hóa - Quảng Trị mưa lớn đến 600mm, nguy cơ cường suất 200mm/3h

Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Từ ngày 25-26/8: Khu vực thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông; khu vực TPHCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và giông. Trong mưa giông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.