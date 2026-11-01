Nghệ An giao Chủ tịch UBND cấp xã quyết định lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với phân cấp, tỉnh triển khai các chính sách hỗ trợ, bồi dưỡng và tôn vinh giai đoạn 2026-2030.

UBND tỉnh Nghệ An gặp mặt Người có uy tín tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Thanh Hải

Trao quyền cho cấp xã lựa chọn

Tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 996/KH-UBND ngày 27/10/2026 về thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Đồng thời triển khai chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân người DTTS tiêu biểu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chế độ, chính sách theo Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về vị trí, vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

Điểm đáng chú ý là việc lựa chọn, công nhận, bổ sung, thay thế hoặc đưa Người có uy tín ra khỏi danh sách được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

Hằng năm, cấp xã có trách nhiệm rà soát, đánh giá Người có uy tín theo quy định, báo cáo kết quả và gửi danh sách về Sở Dân tộc và Tôn giáo để theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn thực hiện.

Theo ông Trình Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm, để lựa chọn Người có uy tín đủ năng lực, đủ uy tín, việc bình xét sẽ được thực hiện minh bạch, khách quan từ các thôn bản, do người dân bầu chọn công khai. Trên cơ sở này, UBND xã sẽ xem xét thêm và ban hành quyết định công nhận.

Ông Hoa Phò Ngành (ở giữa) - Người có uy tín bản Xốp Lau, xã Mường Típ thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới bà con Nhân dân - Ảnh: Thanh Hải

Việc trao quyền cho cấp xã lựa chọn, công nhận Người có uy tín giai đoạn 2026 - 2030 đặt trách nhiệm trực tiếp lên chính quyền cơ sở, là cấp nắm rõ địa bàn, đời sống cộng đồng và mức độ tín nhiệm của từng cá nhân. Việc thực hiện chính sách phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần kịp thời

Khác với các chính sách hỗ trợ mang tính đại trà, chính sách dành cho Người có uy tín gắn với việc ghi nhận, bồi dưỡng và phát huy vai trò của những cá nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng.

Bởi đây là "lực lượng đặc biệt" luôn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, Người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin; được cấp miễn phí một ấn phẩm báo chí của cơ quan báo chí Trung ương chuyên sâu về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và một ấn phẩm báo chí của tỉnh hoặc loại hình cung cấp thông tin khác do UBND tỉnh quyết định.

Trên cơ sở này, Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, cung cấp thông tin; tổ chức các đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu đi làm việc, tham quan, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm... trong và ngoài tỉnh. Căn cứ điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp.

Người có uy tín Sầm Thị Xanh, xã Châu Tiến phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi gặp mặt Người có uy tín tiêu biểu do tỉnh Nghệ An tổ chức tháng 8/2026. Ảnh: Thanh Hải

Cùng với việc hỗ trợ thông tin, chính sách đối với Người có uy tín còn chú trọng động viên vật chất, tinh thần; thăm hỏi khi ốm đau, qua đời, thân nhân qua đời hoặc gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn.

Cấp tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh, khen thưởng Người có uy tín tiêu biểu định kỳ 5 năm một lần; cấp xã lựa chọn hình thức và thời gian tổ chức phù hợp với tình hình địa phương.

Đối với các tổ chức, cá nhân người DTTS tiêu biểu, việc thăm hỏi, tặng quà, biểu dương, tôn vinh được thực hiện theo đối tượng, nội dung và mức chi quy định tại Điều 13 Nghị định số 307/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An Vi Văn Sơn cho biết, UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo làm cơ quan Thường trực, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định chính sách đặc thù đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An.

Để chính sách có hiệu quả, hiệu lực, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí trong khả năng cân đối ngân sách địa phương. Các cơ quan chức năng, chính quyền cấp xã chủ động phối hợp tuyên truyền, triển khai chính sách, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Người có uy tín và người dân; kịp thời phản ánh, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.