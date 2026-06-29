Sinh ra và lớn lên trên vùng cao nguyên đá Hà Giang, bà đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nghề vẽ sáp ong. Đây là một trong những tinh hoa văn hóa đặc sắc của người Mông nơi cực Bắc Tổ quốc.
Dưới đôi bàn tay khéo léo của bà, những họa tiết xoắn ốc, bông hoa, cánh chim... hiện lên tỉ mỉ trên nền vải lanh, như kể câu chuyện về núi rừng, bản làng và cội nguồn dân tộc.
Thời gian đã in hằn dấu vết trên đôi bàn tay chai sần, nhưng “ngọn lửa” đam mê với nghề truyền thống vẫn chưa bao giờ tắt.
Với nghệ nhân Sùng Thị Cờ, gìn giữ nghề vẽ sáp ong không chỉ là giữ một sinh kế, mà còn là lưu giữ ký ức văn hóa của cha ông cho các thế hệ mai sau.
Giữa gió núi khắc nghiệt của miền cực Bắc, sắc chàm và hương sáp ong vẫn bền bỉ hiện diện qua từng nét vẽ của người nghệ nhân già, như một minh chứng cho sức sống trường tồn của văn hóa dân tộc Mông.