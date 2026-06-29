Những cuộn sợi lanh sau khi được se và xử lý thủ công, nguyên liệu chính để nghệ nhân Sùng Thị Cờ dệt nên những tấm vải lanh truyền thống

Sinh ra và lớn lên trên vùng cao nguyên đá Hà Giang, bà đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nghề vẽ sáp ong. Đây là một trong những tinh hoa văn hóa đặc sắc của người Mông nơi cực Bắc Tổ quốc.

Bàn tay chai sần pha thuốc nhuộm chàm cho những tấm vải lanh truyền thống

Dưới đôi bàn tay khéo léo của bà, những họa tiết xoắn ốc, bông hoa, cánh chim... hiện lên tỉ mỉ trên nền vải lanh, như kể câu chuyện về núi rừng, bản làng và cội nguồn dân tộc.

Bằng kỹ thuật vẽ sáp ong điêu luyện, nghệ nhân Sùng Thị Cờ thổi hồn vào từng tấm vải lanh truyền thống của người Mông

Thời gian đã in hằn dấu vết trên đôi bàn tay chai sần, nhưng “ngọn lửa” đam mê với nghề truyền thống vẫn chưa bao giờ tắt.

Với nghệ nhân Sùng Thị Cờ, gìn giữ nghề vẽ sáp ong không chỉ là giữ một sinh kế, mà còn là lưu giữ ký ức văn hóa của cha ông cho các thế hệ mai sau.

Nghệ nhân Sùng Thị Cờ miệt mài vẽ sáp ong trên vải lanh, gìn giữ nghề truyền thống của người Mông nơi vùng cao nguyên đá

Giữa gió núi khắc nghiệt của miền cực Bắc, sắc chàm và hương sáp ong vẫn bền bỉ hiện diện qua từng nét vẽ của người nghệ nhân già, như một minh chứng cho sức sống trường tồn của văn hóa dân tộc Mông.