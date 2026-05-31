Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Vân Nam (Trung Quốc) từ 25-30/5 với khoảng 20 quốc gia tham gia biểu diễn giao lưu và trao đổi học thuật như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Singapore, Campuchia, Malaysia, Indonesia…

Trong đó, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM là đại diện duy nhất của Việt Nam dự liên hoan lần này với vở cải lương thể nghiệm Nhật thực (tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn Lê Nguyên Đạt).

Nghệ sĩ Bình Tinh thắng giải "Nữ diễn viên xuất sắc" với vở cải lương thể nghiệm “Nhật thực”.

Qua 2 suất diễn, ê-kíp chinh phục ban giám khảo cũng như các đơn vị tham gia liên hoan lần này. Đoàn đến từ Việt Nam đã giành được 6 giải thưởng lớn của liên hoan, gồm Giải vở diễn xuất sắc nhất cùng 5 giải cá nhân là Đạo diễn xuất sắc - NSƯT Lê Nguyên Đạt, Nhạc sĩ xuất sắc - Võ Thanh Liêm và Diễn viên xuất sắc - Lê Trung Thảo, Bình Tinh, Lê Hải.

Bình Tinh và các nghệ sĩ thăng hoa trong vở diễn.

Trong vở, Bình Tinh vào vai một cô gái trẻ yêu nghệ thuật sân khấu, có hành trình tìm hiểu về nguồn gốc cải lương 100 năm qua. Cô vào viện bảo tàng, tiếp cận với những quyển sách xưa cũ, lần mở ra từng trang. Hình ảnh các bậc tiền nhân của cải lương với từng lời ca, từng động tác vũ đạo như xuất hiện, hòa vào con người của cô gái trẻ.

Cuối năm 2025, vở Nhật thực từng gây tiếng vang tại Tuần lễ sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần XII với 4 giải vàng cho vở diễn, đạo diễn và 2 diễn viên là Lê Trung Thảo và Bình Tinh.

Theo đạo diễn, NSƯT Lê Nguyên Đạt, vai diễn của Bình Tinh là điểm nhấn đẹp của vở. Cô ca diễn máu lửa, mang đến năng lượng mỗi khi xuất hiện.

Ban giám khảo liên hoan nhận định, Bình Tinh là một cô diễn viên có vóc dáng bé nhỏ nhưng tài năng và nhiệt huyết.

“Khi cô ấy cất giọng hát và biểu diễn có một sức hút lạ, như thể cô sinh ra là để hát diễn cải lương”, một thành viên nhận định.

Các thành viên vở diễn chụp ảnh kỷ niệm cùng ban giám khảo liên hoan.

Từng chinh chiến nhiều liên hoan sân khấu nghệ thuật trong nước cũng như quốc tế, Bình Tinh nói cô vẫn áp lực và lo lắng trong lần biểu diễn này.

Nghệ sĩ chia sẻ phần diễn của mình gần như mới, đặc biệt vũ đạo phải tiết chế, chỉ giới thiệu phần tinh hoa nhất phù hợp tiêu chí giao lưu văn hóa.

“Bạn bè quốc tế đến sân chơi này đều rất mạnh mà đoàn cũng không muốn lặp lại chính mình từ đợt liên hoan trước nên mọi người và riêng bản thân tôi càng ý thức phải nỗ lực nhiều hơn để mang đến phần trình diễn tốt nhất”, Bình Tinh chia sẻ.

Nghệ sĩ Bình Tinh và đạo diễn của vở "Nhật thực" - NSƯT Lê Nguyên Đạt.

Khi nghe ban tổ chức xướng tên mình đoạt giải Diễn viên xuất sắc cùng các thầy cô và đồng nghiệp, Bình Tinh bất ngờ bởi đây là thành quả mà cô không dám mơ tới.

Nghệ sĩ vỡ òa niềm hạnh phúc khi tiếp tục gặt hái giải thưởng lớn trong sự nghiệp. Cô xem đây là động lực để phấn đấu hơn nữa trên bước đường nghề phía trước.

"Giải thưởng lần này tôi dành tặng cho cha mẹ quá cố, dâng lên gia tộc Huỳnh Long cùng những người thầy, người cô và khán giả đã hỗ trợ và yêu mến Bình Tinh suốt nhiều năm qua", cô chia sẻ.

Nghệ sĩ Bình Tinh diễn xuất trong vở "Tây Sơn nữ tướng"

Ảnh, clip: NVCC