Nam giám đốc hát hay, kinh doanh giỏi

Sau khi dàn nhân sự trụ cột lần lượt qua đời năm 2021, Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Huỳnh Long rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Để chèo lái "con thuyền" Huỳnh Long vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, bên cạnh đoàn trưởng - nghệ sĩ Bình Tinh, công lao không nhỏ đến từ Phó Trưởng đoàn là nghệ sĩ Thái Vinh.

Ít người biết, Thái Vinh đảm nhận chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện Công ty CP giải trí tuồng cổ Huỳnh Long nhiều năm nay.

Nếu Bình Tinh phụ trách chuyên môn nghệ thuật, Thái Vinh lo phần lớn công việc điều hành, quản lý đoàn, nhất là kinh doanh và dòng tiền.

Sự kết hợp gần như hoàn hảo giữa Bình Tinh và Thái Vinh giúp đoàn Huỳnh Long nhiều lần vượt qua các khúc quanh hiểm nghèo, từng bước đi lên trở thành đơn vị nghệ thuật tiêu biểu của bộ môn cải lương nói riêng và TPHCM nói chung.

Nghệ sĩ Thái Vinh (trái) bên Bình Tinh. Ảnh: FBNV

Bên cạnh năng lực quản lý, Thái Vinh cũng là một nghệ sĩ giỏi nghề, kép trẻ nổi bật trong thế hệ hiện tại, được sự công nhận của giới chuyên môn và khán giả.

Thái Vinh và Bình Tinh là một trong cặp đào kép được yêu thích nhất hiện nay. Họ đã kết hợp ăn ý trong hàng chục tác phẩm tuồng cổ như: Hoàng hậu hai quê hương, Lưu Kim Đính chiêu phu, Giang sơn mỹ nhân, Mạnh Lệ Quân kỳ nữ, Cô gái Đồ long, Về đất Kinh Châu...

Xuất thân kỹ sư

Nghệ sĩ Thái Vinh tên thật là Thái Quang Vinh, sinh ra trong gia đình có truyền thống hát Bội.

Thập niên 1980, ba mẹ anh mở đoàn tuồng cổ, lấy tên con trai đặt cho đoàn. Là con nhà nòi, Thái Vinh mê văn nghệ, tham gia hầu hết hoạt động văn nghệ của Đoàn, trường, các cuộc thi nhỏ với sở trường nhạc nhẹ, nhạc đỏ.

Dù vậy, anh không nối nghiệp gia đình mà theo học Trường ĐH Mở TPHCM chuyên ngành xây dựng, ra trường đi làm kỹ sư.

Nghệ sĩ Thái Vinh. Ảnh: FBNV

“Yên phận” làm kỹ sư xây dựng suốt 8 năm, Thái Vinh vẫn không dứt được duyên nợ với ca hát. Ba mẹ gửi anh theo NSƯT Xuân Quang học vũ bộ 2 buổi/tháng; mỗi buổi 2 tiếng vào giờ nghỉ trưa của công ty.

Khoảng năm 2013, Thái Vinh bắt đầu hoạt động nghiệp dư, cứ tan sở là lân la đi hát chầu dù cát-sê thậm chí chẳng bõ công đi lại.

Anh càng hát càng mê, thậm chí từng xin nghỉ 3 ngày, nhờ sếp coi công trình thay mình để đi diễn tỉnh.

Thái Vinh làm nghề nào cũng tận tụy. Một nghề quanh quẩn với bê tông cốt thép, lúc thợ lúc thầu, ra công trình dầm mưa dãi nắng; nghề còn lại phải đánh phấn tô son, ăn mặc lộng lẫy ca diễn dưới ánh đèn màu.

Anh thấy thú vị, từng nghĩ sẽ duy trì 2 công việc cho đến khi gặp Bình Tinh. Khi ấy, Thái Vinh chỉ là tay ngang còn Bình Tinh đã là cô đào nổi tiếng.

Bình Tinh và Thái Vinh trong vở "San hà xã tắc"

Sau lần đầu diễn chung khá ăn ý, Bình Tinh và Thái Vinh nảy ra ý tưởng ghép đôi đào kép. Năm 2015, anh thôi việc cũ, về đoàn Huỳnh Long và nhanh chóng tạo tiếng vang.

Bí ẩn đời tư

Thời mới hát đôi, Thái Vinh từng bị khán giả phản đối: "Anh này là ai mà hát với Bình Tinh?". Anh lấy những hoài nghi làm động lực nỗ lực gấp nhiều lần.

May mắn, nam nghệ sĩ được soạn giả Bạch Mai nhận làm con nuôi, truyền thụ kinh nghiệm. Bên cạnh đó, anh cũng đi học bài bản các lớp cải lương, tập ráo riết với Bình Tinh.

Là con nhà nòi, Thái Vinh bắt nhịp mọi thứ khá nhanh. Anh tập luyện từng bước đi, điệu bộ, ca diễn ban ngày; đêm về tiếp tục xem video luyện hát, thảo luận tâm lý nhân vật hoặc xem video các nghệ sĩ tiền bối biểu diễn.

Bình Tinh và Thái Vinh có mối quan hệ khăng khít trong công việc lẫn đời thường. Ảnh: FBNV

Lợi thế của Thái Vinh là am hiểu công nghệ. Anh đầu tư máy móc phục vụ việc thu âm, chỉnh sửa kỹ thuật.

Anh cũng có công xây dựng kênh YouTube cho đoàn Huỳnh Long, thu hình rồi tự dựng rồi đăng video các buổi diễn của đoàn lên. Nhờ vậy, đoàn có nguồn thu nhập thụ động, không phải bán bản quyền các video tác phẩm như trước nữa.

Hiện tại, bên cạnh nghề chính, Thái Vinh còn là kiến trúc sư. Nguồn tin riêng cho biết, anh đắt khách, thu nhập "khủng". Nhà đẹp của NSƯT Ngọc Huyền cũng do anh thiết kế.

Về đời tư, Thái Vinh từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, một mình nuôi con.

Là cặp đào kép chánh đồng hành nhiều năm, Bình Tinh và Thái Vinh rất thân thiết. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu mối quan hệ đó có vượt khỏi tình anh em, đồng nghiệp, anh luôn từ chối chia sẻ vì muốn khán giả tập trung vào phương diện nghề nghiệp thay vì đời tư.

Mi Lê