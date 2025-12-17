Những ngày qua, dư luận quan tâm thông tin ca sĩ Nhật Minh xác nhận đã ly hôn với nghệ sĩ Bình Tinh đồng thời công khai bạn gái mới.

Suốt thời gian dư luận xôn xao, Bình Tinh im lặng, chỉ duy trì cập nhật hình ảnh, lịch trình biểu diễn.

Mới đây, cô chính thức xác nhận tin ly hôn với ca sĩ Nhật Minh. Nữ nghệ sĩ đăng kèm QĐ số 387/2025/QĐST-HNGĐ về công nhận thuận tình ly hôn do TAND khu vực I - TAND TPHCM ban hành.

Bình Tinh và Nhật Minh đăng ký kết hôn ngày 23/12/2014 tại UBND phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 (cũ) TPHCM.

Theo thủ tục, sau 7 ngày hòa giải đoàn tụ không thành, Tòa án công nhận thỏa thuận giữa Bình Tinh và Nhật Minh về việc tự nguyện ly hôn.

Nhật Minh và Bình Tinh thời mặn nồng. Ảnh: Tư liệu

Cô giữ kín các thông tin liên quan đến nghĩa vụ cấp dưỡng của chồng cũ cũng như thỏa thuận về phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

"Tôi và anh Nhật Minh đã chính thức ly hôn nhưng vẫn giữ sự tốt đẹp cho nhau để cùng chăm sóc cho bé Bella (con chung, tên thật: Trần Huỳnh Cát Tiên - PV) khôn lớn. Đối với ba mẹ của hai đứa, bé Bella là trên hết", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Bình Tinh nhấn mạnh chỉ mong được bình yên sống với nghề và con gái. Cô xin lỗi khán giả vì để chuyện riêng tư gia đình làm phiền cộng đồng mạng.

Năm 2018, nhân dịp ca sĩ Nhật Minh ra mắt phim ca nhạc Oan gia ngang trái, nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ tiết lộ việc hai người đã ăn ở như vợ chồng suốt 12 năm, có con chung là bé Bella dù chưa làm đám cưới.

Trừ lần công bố trên, hai người hầu như không công khai tình cảm ở chỗ đông người.

Hậu ly hôn, Bình Tinh và Nhật Minh đều tìm thấy hạnh phúc riêng. Nhật Minh công khai bạn gái mới là chị H.N - người nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều khán giả biết đến vì góp mặt trong scandal kéo dài của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh.