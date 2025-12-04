Những ngày qua, một số hình ảnh, clip cho thấy ca sĩ Nhật Minh thân thiết một người phụ nữ gây xôn xao mạng xã hội. Vì anh là bạn trai nghệ sĩ Bình Tinh, hai người ăn ở như vợ chồng nhiều năm và có con chung là bé Bella (tên thật: Trần Huỳnh Cát Tiên).

Trước những tranh cãi, ca sĩ Nhật Minh vừa livestream xác nhận đã chia tay nghệ sĩ Bình Tinh.

"Tôi và Bình Tinh đã chính thức không còn ở với nhau nữa. Hiện tại hai đứa đều đã có cuộc sống riêng", anh cho hay.

Về người phụ nữ xuất hiện trong các ảnh và clip, Nhật Minh khẳng định cả hai chỉ là bạn thân, đối tác làm ăn.

Nhật Minh và Bình Tinh thời mặn nồng. Ảnh: Tư liệu

"Chúng tôi cùng quan điểm sống. Cô ấy thương tính tôi hiền, thật thà nên giúp đỡ làm ăn. Vì làm ăn chung nên hai đứa đi đâu cũng có nhau. Thật ra, chúng tôi đi cùng nhiều người nhưng chỉ hai đứa bị soi. Xin mọi người đừng công kích ai nữa", nam ca sĩ nói.

Buổi livestream của ca sĩ Nhật Minh cũng có người phụ nữ này ngồi cạnh. Chị tên N, được nhiều người dùng mạng biết đến vì từng vướng ồn ào liên quan gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Năm 2018, nhân dịp ca sĩ Nhật Minh ra mắt phim ca nhạc Oan gia ngang trái, nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ tiết lộ việc hai người đã chung sống như vợ chồng suốt 12 năm, có con chung là bé Bella dù chưa làm đám cưới.

"Trái ngọt" của Nhật Minh và Bình Tinh là bé Bella. Ảnh: FBNV

Chị nói cả hai đều có "những nỗi niềm riêng" nên giấu kín mối quan hệ nhưng rất gắn bó, yêu thương nhau. Trừ lần công bố trên, hai người hầu như không công khai tình cảm ở chỗ đông người.

Nhật Minh và Bình Tinh chung sống, thường âm thầm giúp đỡ nhau trong công việc.

Bình Tinh từng đầu tư 300 triệu đồng và đóng chính trong MV của bạn trai. Trong khi đó, Nhật Minh luôn có mặt đỡ đần chị trong các sự kiện của đoàn Huỳnh Long.

Thỉnh thoảng, cả hai tương tác tình tứ ẩn ý trên mạng xã hội, được khán giả thích thú tán thưởng.

Mi Lê