Trên trang cá nhân, ca sĩ Nhật Minh vừa tiếp tục livestream để phản hồi về ồn ào liên quan nghệ sĩ Bình Tinh.

"Tôi và Bình Tinh hiện giờ không còn gì nữa. Chúng tôi sống riêng, ai cũng có hạnh phúc riêng hết rồi", anh nói.

Tuy nhiên, Nhật Minh bất ngờ xác nhận quan hệ tình cảm với chị H.N.

Anh cho hay: "Tôi thương N, muốn đến với cô ấy bằng tấm chân tình. N cũng thương tôi. Chúng tôi quen nhau khoảng 2 tháng nay".

Nhật Minh nhấn mạnh hai người yêu nhau không vì tiền bạc, danh vọng: "Chúng tôi yêu nhau thật lòng mới sống với nhau".

Anh đau lòng khi đọc những bình luận chỉ trích. Nam ca sĩ cho rằng người dùng mạng không nên tranh cãi về chuyện riêng tư của mình, gây tổn thương cả 3 người.

Nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh. Ảnh: Tư liệu

Nội dung buổi livestream tối 5/12 gây chú ý khi trái ngược với phát ngôn của chính Nhật Minh vài ngày trước.

Trong buổi livestream cùng chị N, nam ca sĩ khẳng định cả hai chỉ là bạn thân, đối tác làm ăn.

Theo đó, chị N thấy Nhật Minh hiền lành, thật thà nên giúp đỡ trong công việc. Vì làm ăn chung nên hai người thường đi cùng nhau. Chị N cũng nói chen vào rằng họ thường đi chung nhóm đông người nhưng chỉ hai người bị khán giả "soi".

Phát ngôn bất nhất cùng các chi tiết do chính Nhật Minh thừa nhận như: đã yêu nhau 2 tháng, đang sống chung... thu hút hàng nghìn bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Năm 2018, nhân dịp ca sĩ Nhật Minh ra mắt phim ca nhạc Oan gia ngang trái, nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ tiết lộ việc hai người đã ăn ở như vợ chồng suốt 12 năm, có con chung là bé Bella dù chưa làm đám cưới.

Trừ lần công bố trên, hai người hầu như không công khai tình cảm ở chỗ đông người.

Chị H.N là người nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều khán giả biết đến vì góp mặt trong scandal kéo dài của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Mi Lê