Nghệ sĩ Bửu Khánh, em ruột của cố nghệ sĩ Bửu Truyện, đang điều trị khối u phổi tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Thông tin được nhóm Ngũ Long Du Ký chia sẻ ngày 13/9/2025 sau khi nhận tin nhắn cầu cứu từ con trai nghệ sĩ.

Theo nghệ sĩ Phi Phụng (thành viên nhóm Ngũ long du ký), vợ chồng nghệ sĩ Bửu Khánh và con trai chuyển ra Huế vì đây là quê của vợ ông. Mục đích ban đầu của chuyến đi là làm lại giấy tờ tùy thân vì gia đình không có bất kỳ giấy tờ nào do cuộc sống lưu lạc theo các đoàn cải lương.

Nghệ sĩ Bửu Khánh hiện tại.

Con trai ông cho biết nhà hồi đó đi diễn ở nhiều đoàn, không có nhà ổn định. Ở thành phố hay ở đâu cũng thuê mướn, chuyển nhiều nhà, không có giấy tờ tùy thân.

Tại Huế, nghệ sĩ Bửu Khánh ho dai dẳng và được đưa đi khám. Kết quả chụp phim phát hiện khối u trong phổi. Hiện ông chờ kết quả sinh thiết với tâm trạng lo lắng.

Điều đáng lo ngại nhất là gia đình không có giấy tờ tùy thân và bảo hiểm y tế. Nghệ sĩ Bửu Khánh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tuồng cổ. Sau nhiều năm lưu lạc theo nghề, mọi hồ sơ và các giấy tờ liên quan đã thất lạc.

Nghệ sĩ Bửu Khánh, 71 tuổi, là em ruột của cố NSƯT Bửu Truyện. Từ nhỏ, ông đã gắn bó với sân khấu cải lương qua các đoàn Huỳnh Long, Minh Tơ và sau này hát ở đoàn Khánh Hồng.

Nghệ sĩ Bửu Khánh trò chuyện cùng các đồng nghiệp hơn 1 năm trước.

Hiện tại, con trai ông là Võ Bửu Khánh Hưng (nghệ danh Phi Hưng) cũng theo nghề ca hát, vừa làm MC vừa hát cải lương để kiếm sống. Dù tuổi đã cao, nghệ sĩ Bửu Khánh vẫn tham gia biểu diễn khi có lời mời.

Vợ của nghệ sĩ Bửu Khánh, bà Trần Thị Dung, 82 tuổi. Cả hai sống trong căn nhà thuê với mức giá 800.000 đồng/tháng tại TPHCM trước khi chuyển ra Huế.

Trước đây, nghệ sĩ Bửu Khánh từng có 3 đời vợ và 3 người con. Ông mất liên lạc với vợ thứ 2 là Nguyễn Ngọc Phượng và con trai Võ Bửu Long từ năm 1975 khi họ sang Mỹ định cư.

Minh Nghĩa

Ảnh, video: NLDK