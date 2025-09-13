Ca sĩ Vỹ Khang - con trai nuôi Hồng Nga chia sẻ với VietNamNet, những ngày qua, nhiều kênh đăng tải về bệnh tình nghệ sĩ với các thông tin như "nguy kịch", "cuối đời sống bế tắc", "cô đơn nghèo khổ"... Theo anh, những thông tin này thiếu chính xác, khiến khán giả hoang mang, lo lắng.

Nghệ sĩ Hồng Nga. Ảnh: Nguyễn Huy

Thực tế, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn khỏe mạnh, ăn uống sinh hoạt và ngủ nghỉ bình thường. Bà cũng không bị cao huyết áp, tiểu đường hay mắc các bệnh lý liên quan tim, phổi, gan...

"Một bà già 80 tuổi bị đau xương khớp, không đi lại được hay ăn uống kém là chuyện dễ hiểu. Nếu má có bệnh, gia đình đã đưa vào viện. Các bác sĩ thậm chí còn từ chối cho bà nhập viện vì bảo có bệnh tật gì đâu mà phải nằm lại", anh chia sẻ.

Nhiều người ác ý nhận xét gia đình muốn che giấu bệnh tình của Hồng Nga vì không muốn tốn tiền chữa trị.

Vỹ Khang khẳng định điều này không đúng vì họ chưa bao giờ lên tiếng xin tiền mạnh thường quân hay khán giả.

Về thông tin Hồng Nga nghèo khổ, sống cô đơn hiu quạnh, đại diện gia đình cũng phủ nhận.

Nữ nghệ sĩ hiện sống cùng cô Bảy - người chị em thân thiết chăm nom bà nhiều năm qua. Ngoài ra, Vỹ Khang cùng vợ chồng con trai út của bà vẫn tới lui mỗi ngày hỗ trợ nghệ sĩ trong chuyện sinh hoạt và trò chuyện cùng bà.

"Chuyện má Hồng Nga không có tiền là không đúng. Con cái của má ở nước ngoài vẫn gửi tiền về. Ở Việt Nam luôn có người thân kề cận hỗ trợ, không để bà sống cảnh hiu quạnh. Bà cũng lớn tuổi nên nhu cầu ăn uống không nhiều, chủ yếu tốn tiền tã sữa thôi", anh đính chính.

Con trai nuôi nghệ sĩ nói việc bị đăng tải, lan truyền thông tin không đúng sự thật khiến gia đình hoang mang, lo lắng.

Anh mong mọi người dành sự tôn trọng cho nữ nghệ sĩ lẫn gia đình, đưa tin chừng mực và giữ trọn vẹn những hình ảnh đẹp của bà lúc cuối đời.

"Người nhà sống cùng ngày này tháng nọ không nói gì. Còn 1 số người lâu lâu tới lấy tin lại lên than mà không đúng, đâm ra dư luận hoang mang. Gia đình không muốn phiền lòng khán giả", anh nói thêm.

Nghệ sĩ Hồng Nga trong những lần cuối đứng trên sân khấu.

Trước đó, con trai Hồng Nga tiết lộ mẹ mình bị đau khớp nên chỉ nằm yên một chỗ. Nếu cần đi đâu, nghệ sĩ phải di chuyển bằng xe lăn.

“Mẹ tôi không có bệnh gì nên không uống thuốc, chỉ là cơ thể và khớp yếu dần nên nằm một chỗ. Mẹ giờ đi không được cũng không tự ăn uống được, phải có người bón. Gia đình tôi sống ở gần đây, hai vợ chồng chạy qua chạy lại chăm sóc, tắm rửa cho mẹ”, con trai nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Hồng Nga sinh năm 1945, được mệnh danh là một trong những "quái kiệt" của cải lương miền Nam. Bà từng đứng chung sân khấu với NSND Ngọc Giàu, NSND Diệp Lang, "Sầu nữ" Út Bạch Lan…

Trong hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của bà được khán giả nhớ đến qua hàng loạt vở diễn kinh điển như: Đời cô Lựu, Tiếng hò sông hậu, Lan và Điệp, Tình anh bán chiếu, Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu, Duyên kiếp…

Nghệ sĩ Hồng Nga, NSND Diệp Lang và NSND Lệ Thủy trên sân khấu

Ảnh, clip: Tư liệu