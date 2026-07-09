MC Đại Nghĩa đang góp mặt tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Lần đầu bước vào một sân chơi mới, nam nghệ sĩ đặt mục tiêu đến để tận hưởng, học hỏi và cháy hết mình cùng các đồng nghiệp và đàn em.

MC Đại Nghĩa có màn "lột xác" ấn tượng ở tuổi 48.

Ở vòng Hội ngộ, Đại Nghĩa cùng Mew Amazing và Huỳnh Lập lập thành nhóm Anh Tài lắm chiêu. Nam nghệ sĩ cho thấy sự đa tài khi ngoài hát còn bất ngờ khoe vũ đạo, đặc biệt là động tác trồng cây chuối ngay trên sân khấu. Tiết mục nhận được tràng vỗ tay ủng hộ của các anh tài và khán giả trường quay.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Đại Nghĩa đã rèn luyện thể lực bằng cách đạp xe hằng ngày và dành thời gian tập luyện vũ đạo, kỹ năng trình diễn giữa những lúc lịch trình bận rộn.

Với nam nghệ sĩ, quyết định tham gia cuộc thi cũng là quyết định mạo hiểm song anh xem đây là cách làm mới bản thân, vừa học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng nghề nghiệp.

Đại Nghĩa quyết định làm mới mình sau nhiều năm làm nghề.

Đại Nghĩa quan niệm mỗi giai đoạn sự nghiệp và mỗi độ tuổi sẽ phù hợp với những phong cách khác nhau. Nghệ sĩ cần biết điều chỉnh để bắt kịp thị hiếu khán giả và xu hướng của thời đại.

Với Đại Nghĩa, dù ở vai trò MC, diễn viên, giám khảo hay thử sức với ca hát, nhảy múa, mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu dành cho sân khấu và nghệ thuật.

Ở tuổi 48, Đại Nghĩa sống một mình tại biệt thự ở TPHCM. Ngoài ra, anh còn sở hữu một căn nhà vườn mang tên “Mộc hương viên” tại Đà Lạt. Đây là nơi để anh và gia đình nghỉ dưỡng và tiếp đón bạn bè thân thiết khi đến du lịch.

MC Đại Nghĩa bên vườn rau ở nhà vườn Đà Lạt.

Nam MC ít khi chia sẻ chuyện đời tư của mình với giới truyền thông. Anh quan niệm chỉ chú trọng vào sự an yên và trân trọng những gì mình có trong cuộc sống.

“Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và không kỳ vọng gì ngoài sự bình yên trong cuộc sống. Tôi luôn trân trọng và cảm thấy mình may mắn hơn nhiều so với nhiều mảnh đời ngoài xã hội”, anh kể.

Đại Nghĩa cũng là một Phật tử và hướng mình theo lối sống nhà Phật. Trên kênh YouTube cá nhân, anh thường chia sẻ những câu chuyện về Phật pháp, đọc kinh.

Nam MC ăn chay trường, sống kín tiếng sau giây phút hoạt động nghệ thuật.

Nam nghệ sĩ vốn là một người khéo tay, hay nấu ăn tại nhà và chia sẻ công thức những món ăn chay. Anh cũng ưa thích trồng rau xanh để phục vụ cho bữa ăn cũng như tiếp đãi bạn bè.

Cả hai ngôi nhà của anh ở TPHCM và Đà Lạt đều có vườn rau để cung cấp nguồn thực phẩm cho bữa ăn và là nơi để nghệ sĩ thư giãn sau những bộn bề.

MC sinh năm 1978 cũng là một người tích cực với công tác thiện nguyện. Anh thường đi cứu trợ đồng bào khó khăn, vùng bị thiên tai tàn phá, các vùng còn thiếu cơ sở vật chất và đường sá, nhà cửa... trên cả nước. Các hoạt động đều được duy trì từ tài khoản thiện nguyện do anh trực tiếp điều hành.

Kênh YouTube cá nhân của Đại Nghĩa với nhiều video chia sẻ về câu chuyện làm nghề, Phật pháp và tập thể thao.

Đại Nghĩa từng chia sẻ tìm được bình yên, an lạc và hạnh phúc khi được học Phật pháp và ăn chay. Anh học được cách sống nhẹ nhàng, giản dị và yêu thương mọi người xung quanh.

“Nếu trước đây tôi dễ nổi nóng thì hiện cảm thấy ít hơn hoặc có thể kiềm chế tốt hơn. Cách nhìn nhận sự vật, sự việc cũng bình thản hơn nhiều”, anh cho biết.

MC Đại Nghĩa giàu có nhưng sống giản dị.

MC Đại Nghĩa nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và kịch nói. Vài năm gần đây, anh làm MC cho các chương trình Siêu sao đoán chữ, Giọng ải giọng ai, Úm ba la ra chữ gì?, Mái ấm gia đình Việt...

MC Đại Nghĩa tiếp đón bạn bè tại không gian nhà trên Đà Lạt

Phi Long

Ảnh, clip: Tư liệu