Là một nghệ sĩ Hàn Quốc hoạt động đa năng từ ca sĩ, nhạc sĩ, biên đạo đến nhà sản xuất hình ảnh, I.L (Seo IL) không chọn sự hào nhoáng của thị trường giải trí đại chúng, I.L bước đi trên con đường nghệ thuật bằng sự chân thành và những cảm xúc nguyên bản nhất. Âm nhạc của anh mang màu sắc chữa lành, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, giống như những cuộc trò chuyện dành cho những tâm hồn đang cô đơn giữa cuộc sống hiện đại.

- Là một nghệ sĩ vừa sáng tác, biểu diễn, biên đạo và sản xuất hình ảnh, đâu là áp lực lớn nhất mà anh từng đối mặt?

Áp lực lớn nhất đối với tôi có lẽ là cảm giác phải luôn mạnh mẽ dù bên trong đôi khi rất mệt mỏi. Có những ngày tôi cảm thấy bản thân đang cố gắng quá nhiều nhưng vẫn chưa thể chạm tới điều mình mong muốn. Nhưng cũng chính những áp lực đó khiến tôi trưởng thành hơn. Nghệ thuật với tôi chưa bao giờ là con đường dễ dàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy ai đó được an ủi bởi âm nhạc của mình, tôi lại có thêm lý do để tiếp tục.

Nghệ sĩ Hàn Quốc I.L. Ảnh: NVCC

- Khi đứng trên những sân khấu như Lotte World, cảm xúc của anh khác gì so với khi làm việc trong studio?

Trong studio, tôi thường ở một mình với những suy nghĩ và cảm xúc rất riêng. Đó là nơi tôi đối diện với bản thân nhiều nhất. Có những đêm rất yên tĩnh, chỉ có tôi và âm nhạc, và đôi khi chính sự cô đơn đó giúp tôi hiểu rõ cảm xúc thật của mình hơn. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của khán giả, cảm nhận năng lượng họ gửi đến mình và hiểu rằng âm nhạc không còn chỉ thuộc về riêng tôi nữa. Khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy tất cả những cố gắng, những đêm thức trắng và cả những nỗi cô đơn đều trở nên xứng đáng.

IL trình diễn ca khúc do anh sáng tác trong chương trình Đấu trường ngôn ngữ tại ĐH Quốc tế Hồng Bàng

- Theo anh, điều quan trọng nhất để một nghệ sĩ trẻ tạo nên bản sắc riêng trong thị trường âm nhạc cạnh tranh hiện nay là gì?

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự chân thành. Trong một thế giới mà mọi thứ thay đổi rất nhanh, khán giả có thể quên đi một xu hướng nhưng họ sẽ luôn nhớ cảm xúc thật. Khi nghệ sĩ dám thành thật với cảm xúc của mình, âm nhạc sẽ tự nhiên chạm đến người nghe.

- Anh mong muốn khán giả quốc tế, đặc biệt là khán giả Việt Nam, sẽ nhớ đến hình ảnh I.L như thế nào? Điều gì đưa anh đến đất nước Việt Nam xa xôi?

Tôi không mong khán giả nhớ đến mình như một người nổi tiếng hay một hình tượng hoàn hảo. Tôi chỉ hy vọng khi nhắc đến I.L, mọi người sẽ nhớ đến một nghệ sĩ luôn cố gắng dùng âm nhạc để an ủi và kết nối với con người. Đặc biệt với khán giả Việt Nam, tôi cảm nhận được rất nhiều sự ấm áp và tình cảm chân thành. Điều đó mang đến cho tôi động lực rất lớn để tiếp tục sáng tạo và bước đi trên con đường nghệ thuật của mình.

Tôi không nghĩ khoảng cách địa lý quan trọng bằng sự kết nối cảm xúc, và chính tình cảm mà khán giả Việt Nam dành cho tôi đã khiến tôi muốn ở lại, phát triển và chia sẻ nhiều hơn với nơi này.

I.L tại ĐH Quốc Tế Hồng Bàng

- Trong tương lai, anh có dự định hợp tác với nghệ sĩ hoặc nhà sản xuất Việt Nam không?

Tôi thật sự rất mong có cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ Việt Nam. Tôi tin rằng khi những nghệ sĩ đến từ các nền văn hóa khác nhau gặp gỡ, họ không chỉ tạo ra âm nhạc mà còn tạo ra sự kết nối giữa con người với con người. Đó là điều khiến tôi luôn háo hức với những sự hợp tác quốc tế trong tương lai. Tôi nghĩ nghệ thuật đẹp nhất là khi nó có thể vượt qua ngôn ngữ và biên giới để chạm đến trái tim mọi người.

Nghệ sĩ I.L mong muốn có cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ Việt Nam

- Nếu phải dùng một câu để mô tả hành trình nghệ thuật của mình đến thời điểm hiện tại, anh sẽ nói điều gì?

Tôi muốn trở thành một người kể chuyện bằng âm nhạc và cảm xúc, để bất kỳ ai khi nghe những bài hát của tôi cũng có thể tìm thấy một phần trái tim của chính họ trong đó. Hành trình của tôi là hành trình đi tìm cách biến những cảm xúc sâu kín nhất của con người thành âm nhạc có thể chữa lành trái tim người khác.

Trần Loan (thực hiện)