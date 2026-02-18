Ji Suk Jin

Ji Suk Jin sinh năm 1966 tại Jeongseon, Gangwon, là danh hài, MC và ca sĩ, tốt nghiệp Đại học Ajou chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Ra mắt trong vai trò ca sĩ năm 1992 với album Smile on a gloomy afternoon, nghệ sĩ chuyển sang lĩnh vực hài kịch năm 1993 theo lời khuyên bạn bè. Ji Suk Jin từng là chủ công ty ống đồng như cha nhưng theo đuổi lĩnh vực giải trí và nổi tiếng toàn cầu qua chương trình Running man từ 2010.

Ji Suk Jin có gia đình hạnh phúc với vợ là Ryu Su Jung. Anh đại diện cho sự bền bỉ từ ca sĩ thất bại đến MC huyền thoại, truyền cảm hứng cho thế hệ sau về theo đuổi đam mê muộn màng.

Ha Jung Woo (tên thật Kim Sung Hoon) sinh năm 1978 tại Seoul, là diễn viên kiêm đạo diễn, ra mắt năm 2003. Là con trai diễn viên gạo cội Kim Yong Gun và anh trai diễn viên Cha Hyun Woo, anh theo đuổi diễn xuất từ nhỏ, từng học vẽ và diễn kịch trước khi nhập ngũ.

Một dấu ấn thú vị là anh ra mắt với vai phụ nhưng bùng nổ năm 2008 qua The chaser (Kẻ săn đuổi).Với phim như Along with the Gods: The Two Worlds (Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới) và đạo diễn phim Lobby, anh thuộc top diễn viên có doanh thu cao nhất Hàn Quốc, vượt qua định kiến "con nhà nòi".

Ha Ji Won

Ha Ji Won tên thật Jeon Hae Rim, sinh năm 1978 tại Seoul, tốt nghiệp Đại học Dankook chuyên ngành Phim ảnh. Cô lớn lên trong gia đình đông con, với em trai là diễn viên Jeon Tae Su và từng thử vai 100 lần trước khi nổi tiếng với Sex is zero (Tình dục là chuyện nhỏ).

Nghệ danh Ha Ji Won lấy từ tên người yêu quản lý đầu tiên. Các hit như Secret garden (Khu vườn bí mật) và Empress Ki (Hoàng hậu Ki) mang về cho cô nhiều giải thưởng và danh tiếng khắp châu Á. Ha Ji Won còn truyền cảm hứng bằng nghị lực sau tai nạn xe hơi năm 2003.

Yoona

Im Yoon Ah (hay Yoona) sinh năm 1990 tại Seoul, là thành viên của Girls' Generation (SNSD) và được mệnh danh là Nữ thần tình đầu quốc dân nhờ vẻ đẹp và tài năng đa dạng. Cô trải qua 7 năm đào tạo tại SM, tốt nghiệp Đại học Dongguk chuyên ngành Sân khấu và có vai diễn đầu tiên năm 2007 với Two outs in the ninth inning (Hai outs ở hiệp 9).

Một dấu ấn thú vị là Yoona được chọn làm người yêu lý tưởng bởi nhiều sao Hàn và biệt danh Deer Yoona xuất phát từ đôi mắt nai to tròn. Yoona truyền cảm hứng qua hành trình từ cô gái được nuôi dạy bởi người cha đơn thân.

Park Shin Hye.

Park Shin Hye sinh năm 1990 tại Gwangju, là nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn đa dạng từ thời thơ ấu, ra mắt năm 2003 trong Stairway to heaven (Nấc thang lên thiên đường) và tốt nghiệp Đại học Chung-Ang chuyên ngành Điện ảnh và Kịch nghệ. Cô nổi bật với khả năng chơi guitar, keyboard và biến hóa vai diễn từ cô gái giả trai trong You're beautiful (Cô nàng đẹp trai) đến bác sĩ gangster trong phim The Doctors (Chuyện tình bác sĩ).

Shin Hye từng thử vai 100 lần trước khi nổi tiếng. Với các phim lớn thành công như The heirs (Những người thừa kế) và Pinocchio, cô thuộc top diễn viên có doanh thu cao nhất Hàn Quốc. Shin Hye kết hôn năm 2022 và là người sáng lập quỹ từ thiện Starlight Angel để hỗ trợ cộng đồng.

Lee Jun Ho

Lee Jun Ho sinh năm 1990 tại Seoul, là thành viên 2PM, ra mắt năm 2008 với vai trò ca sĩ, diễn viên và nhà soạn nhạc. Anh thắng cuộc thi Super Star Survivor năm 2006, ký hợp đồng với JYP và nổi tiếng với các kỹ năng: nhảy, sáng tác, sản xuất concert cá nhân.

Với vai diễn trong Viền đỏ trên tay áo (The Red Sleeve Cuff) và giải Diễn viên nam xuất sắc nhất tại Baeksang, anh trở thành ngôi sao hàng đầu và thường được gọi với biệt danh "hoàng đế" nhờ vai diễn ấn tượng trong phim. Anh Lee Jun Ho hoạt động cân bằng giữa âm nhạc và phim, từng hoãn phẫu thuật để thử vai.

