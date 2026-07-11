Nghệ sĩ Hồng Đào vừa thông báo trở lại điện ảnh với dự án Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc. Khác với hình ảnh quen thuộc trước đây, vai diễn lần này của chị có phần gai góc và bí ẩn.

Hồng Đào được săn đón ở mảng điện ảnh.

Hồng Đào hiện là 1 trong những nữ diễn viên đắt giá bậc nhất của điện ảnh Việt. Trong khi phần lớn diễn viên trang lứa chỉ đóng vai phụ, chị là trường hợp hiếm hoi có nhiều vai chính hoặc thứ chính trong các dự án quy mô lớn.

Những năm gần đây, cái tên Hồng Đào gần như “phủ sóng” rạp Việt. Chị khẳng định tài năng diễn xuất qua các tác phẩm như Mai (đạt hơn 550 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (vượt 100 tỷ đồng), Cục vàng của ngoại (thu về hơn 80 tỷ đồng), cùng các phim nhận được phản hồi tích cực như Linh Miêu: Quỷ nhập tràng và Chị dâu.

Ở tuổi 64, Hồng Đào luôn duy trì tình yêu với nghệ thuật, từ phim ảnh đến sân khấu. Chị chọn lọc kỹ lưỡng vai diễn, dành tâm huyết cho nhân vật mình đóng và tận hưởng từng phút giây được làm việc.

Nghệ sĩ tận hưởng niềm vui công việc ở tuổi xế chiều.

“Nhịp sống của tôi những năm qua đa phần xoay quanh việc hóa trang, đọc kịch bản hay lên phim trường. Khi kết thúc một ngày làm việc, tuy tôi mệt nhoài nhưng lại hạnh phúc”, chị chia sẻ.

Với chị, việc vẫn còn được diễn xuất, có cơ hội làm việc với nhiều thế hệ nghệ sĩ là điều hạnh phúc. Nữ nghệ sĩ mong bản thân có thể tiếp tục đóng phim đến năm 85 tuổi.

Hiện Hồng Đào sống tại Mỹ cùng bố mẹ và 2 con gái là Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu. Chị và con gái luôn giữ mối quan hệ khăng khít dẫu 3 người đều bận rộn với những công việc riêng.

Nghệ sĩ được khen trẻ đẹp, tươi tắn và tràn đầy năng lượng.

Hồng Đào từng trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng hồi năm 2023. Chị phải tiến hành một ca phẫu thuật lớn kéo dài 6 tiếng và nghỉ ngơi thời gian dài để hồi phục trước khi trở lại hoạt động nghệ thuật.

Sau biến cố, quan niệm cuộc sống và công việc của nghệ sĩ thay đổi. Chị sống lạc quan, tích cực, tận hưởng trọn vẹn mọi thứ đến với mình mỗi ngày.

Hồng Đào tìm điểm tựa bên 2 cô con gái đã trưởng thành.

Mỗi tuần, chị và các con gái hay dành thời gian cùng nấu ăn, trò chuyện hay đôi khi ra ngoài dạo chơi, mua sắm. Chị cố gắng làm bạn với con, luôn lắng nghe, chia sẻ cùng con trên bước đường trưởng thành.

Bận rộn công việc cũng là cách để Hồng Đào vượt qua biến cố và tìm nguồn năng lượng tích cực trong đời sống. Vài năm sau đổ vỡ, chị vẫn độc thân và chưa có suy nghĩ về một mối quan hệ tình cảm mới.

“Rất nhiều người đặt vấn đề tìm kiếm 1 người bạn đời sau đổ vỡ, còn tôi không nghĩ tới điều này. Với tôi bây giờ, điều quan tâm nhất là công việc, gia đình con cái, bố mẹ và dành thời gian tận hưởng cuộc sống”, Hồng Đào kể với VietNamNet.

Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân, không nghĩ đến chuyện tình cảm.

Hồng Đào có 1 nhóm bạn thân hay hẹn hò đi chơi, ăn uống và tập thể dục. Với chị, đó là niềm hạnh phúc giản dị lúc này. Dù vậy, các con nữ nghệ sĩ vẫn mong mẹ có 1 người bạn đồng hành, bầu bạn ở tuổi xế chiều.

Hồng Đào tên thật là Nguyễn Đình Hồng Đào, sinh năm 1962. Ngay từ những năm đầu thập niên 90, chị đã là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu trong nước.

Ở mảng điện ảnh, nữ nghệ sĩ được xem là gương mặt ăn khách của phòng vé Việt và ghi dấu ấn với các vai diễn trong những phim điện ảnh như Mai, Linh Miêu: Quỷ nhập tràng, Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ… Năm 2019, chị ly hôn và khép lại cuộc hôn nhân dài 24 năm với nghệ sĩ Quang Minh.

Clip Hồng Đào khoe vườn nhà ở Mỹ

Phi Long

Ảnh, clip: Tư liệu