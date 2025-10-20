Việt Hương, Hồng Đào trong "Cục vàng của ngoại".

Cuối tuần qua chứng kiến màn lên ngôi ngoạn mục của bộ phim tâm lý cảm động Cục vàng của ngoại. Tác phẩm của đạo diễn Khương Ngọc với sự góp mặt của dàn diễn viên Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh vốn rất ăn ý trong phim Chị dâu năm ngoái đã thu về 24,6 tỷ đồng với 272 nghìn vé bán ra riêng 3 ngày cuối tuần qua. Cộng cả doanh thu các suất chiếu sớm, Cục vàng của ngoại đạt 30 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Lấy cảm hứng từ những ký ức tuổi thơ ngọt ngào, phim mang đến câu chuyện ấm áp về tình bà cháu trong một xóm nhỏ chan chứa nghĩa tình. Bà Hậu (Việt Hương) - người phụ nữ cả đời tần tảo, nay trở thành chỗ dựa duy nhất của cháu ngoại khi con gái bỏ đi. Dẫu cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, tình thương bà dành cho cháu vẫn luôn trọn vẹn. Với bà, cháu là “cục vàng”, là niềm vui, niềm an ủi và cũng là lẽ sống của đời mình.

Việt Hương trong vai bà Hậu.

Trong khi đó, quán quân của tuần trước là phim kinh dị Thái Lan Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng giảm sâu về doanh thu còn 8,7 tỷ đồng 3 ngày cuối tuần. Tuy nhiên á quân phòng vé Việt hiện đã cán mốc 73 tỷ đồng.

Tử chiến trên không chỉ đứng thứ 3 về độ ăn khách với 4,3 tỷ đồng doanh thu nhưng hiện đã gần chạm mức 250 tỷ đồng sau 1 tháng công chiếu.

Phim hoạt hình Gió vẫn thổi vừa ra rạp cuối tuần qua chỉ đứng hạng 4 với 2,1 tỷ đồng, kế đến là Năm của anh, ngày của em với sự góp mặt của Hứa Quang Hán chỉ đạt 1,7 tỷ đồng. Tổ quốc trong tim: The Concert Film với các suất chiếu giới hạn chạm mốc 1 tỷ đồng và toàn bộ doanh thu được dành để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

