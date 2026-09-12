Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vừa tổ chức triển lãm Những mùa hoa trong ký ức - đánh dấu cột mốc rẽ hướng sang mỹ thuật sau gần 20 năm gắn bó thời trang.

Nhiều nghệ sĩ đến dự khai mạc, ủng hộ nam nhà thiết kế như: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Giáng My, Diễm My 6X, Diễm My 9X, diễn viên Tăng Thanh Hà, ca sĩ Đoan Trang…

Tăng Thanh Hà xuất hiện giản dị vẫn nổi bật tại sự kiện.

Tăng Thanh Hà diện trang phục tông trắng - đen tối giản nhưng vẫn thu hút sự chú ý. Khoảnh khắc diễn viên dạo bước, ngắm từng tác phẩm giữa không gian ngập tràn màu sắc khiến cô được ví như một “nàng thơ” của triển lãm.

Dịp này, Tăng Thanh Hà đã đặt mua một tác phẩm của đàn anh thân thiết. Diễn viên cho biết cô xem qua nhiều tranh nhưng thấy ấn tượng với tác phẩm nên quyết định sở hữu cho riêng mình.

“Tôi rất xúc động, tự hào về anh Cường. Anh em chúng tôi biết nhau từ lâu. Tôi thấy cả cuộc hành trình anh đi trong nhiều năm qua. Những bức tranh thể hiện hết tâm huyết của anh, làm gì phải làm cho bằng được”, nữ diễn viên chia sẻ.

Tăng Thanh Hà nói xúc động nhìn ngắm lại hành trình nghệ thuật của đàn anh Đỗ Mạnh Cường.

Diễn viên Diễm My 9X ấn tượng với cách sử dụng màu sắc của Đỗ Mạnh Cường trong tranh, nhận thấy đây là lợi thế được anh tiếp tục phát triển từ thời trang. Hoa hậu Giáng My tìm thấy sự đồng điệu trong hướng đi mới của Đỗ Mạnh Cường, bởi chị cũng mê hội họa và màu sắc.

Hoa hậu Hà Kiều Anh xúc động trước thế giới hoa rực rỡ của Đỗ Mạnh Cường. Ngắm tranh, cô cảm giác "đang lạc vào vườn hoa" để trở về với những ký ức của riêng mình. Hoa hậu Việt Nam 1992 cũng mua một bức tranh tại triển lãm này.

Trong 75 tác phẩm được giới thiệu dịp này, Đỗ Mạnh Cường lựa chọn phong cách ấn tượng - trường phái hội họa đề cao cảm xúc, ánh sáng và những rung động tự nhiên của người nghệ sĩ.

Các tranh được trưng bày trong triển lãm.

Sức hút nổi bật trong tranh của NTK là những đóa hoa nở rộ, hàng cây, mặt hồ hay bình hoa được sắp đặt tỉ mỉ.

Anh không tìm cách gò mình vào một khuôn mẫu nhất định mà để cảm xúc dẫn lối trong quá trình sáng tác. Những nét cọ mạnh, dứt khoát cùng các mảng màu tương phản tạo nên dấu ấn riêng trong tranh của nhà thiết kế. Đó cũng là cách anh thể hiện cá tính của mình trong một lĩnh vực hoàn toàn khác với thời trang.

Nhà thiết kế cho biết cả đêm trước đó gần như không ngủ vì lo lắng những gì mình thực hiện có được công chúng đón nhận hay không. Tuy nhiên, anh cho rằng đây cũng là tâm lý bình thường của một nghệ sĩ khi bắt đầu làm điều gì đó mới mẻ.

“Từ bây giờ, tôi muốn dành nhiều thời gian cho hội họa. Tôi muốn vẽ cho chính mình, muốn vẽ để cảm thấy thoải mái. Khi vẽ, tôi cũng tìm được rất nhiều cảm hứng cho thời trang”, nhà thiết kế bộc bạch với VietNamNet.

Hoa hậu Giáng My, vợ chồng ca sĩ Đoan Trang, diễn viên Diễm My 9X, siêu mẫu Tuyết Lan... đến dự triển lãm.

Với Đỗ Mạnh Cường, thời trang và hội họa không phải 2 thế giới tách biệt. Trái lại, cả hai đều là những lĩnh vực giúp anh biểu đạt cảm xúc, tư duy thẩm mỹ và cá tính sáng tạo.

Sau triển lãm lần này, Đỗ Mạnh Cường cũng chuẩn bị cho một dự án hội họa mới vào năm sau. Điều đó cho thấy anh không xem việc vẽ tranh là cuộc dạo chơi nhất thời mà muốn nghiêm túc theo đuổi con đường này.

Triển lãm Những mùa hoa trong ký ức kéo dài đến hết ngày 20/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Clip khoảnh khắc Tăng Thanh Hà tại triển lãm của Đỗ Mạnh Cường

Ảnh, clip: HK, Tư liệu