Tăng Thanh Hà trở thành tâm điểm chú ý khi trở lại đóng phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng. Ngay thời điểm dự án được công bố, tạo hình vai diễn Nam Phương hoàng hậu của cô cùng màn kết hợp với bạn diễn kém 11 tuổi - Ma Ran Đô nhanh chóng tạo nên tranh luận đa chiều.

Diễn viên Tăng Thanh Hà "gây sốt" khi trở lại với vai Nam Phương hoàng hậu.

Tăng Thanh Hà cũng đăng tải loạt ảnh, video về vai diễn trên mạng xã hội, bày tỏ mong chờ dự án ra mắt vào tháng 3/2027.

Trở lại với vai Nam Phương hoàng hậu - nhân vật mang tính biểu tượng, Tăng Thanh Hà nói không tránh khỏi áp lực. Tuy nhiên, cô không muốn bỏ lỡ 1 vai diễn và dự án hay nên quyết định nhận lời.

Theo cô, mỗi bộ phim sẽ có cách tiếp cận và góc nhìn riêng, vì vậy điều quan trọng là tìm được tiếng nói mới cho nhân vật.

"Tôi đọc nhiều tài liệu về Nam Phương hoàng hậu, trao đổi kỹ lưỡng cùng đạo diễn để hiểu và khai thác nhân vật theo góc nhìn của mình và ê-kíp. Từ đó, tôi đi tìm lý do cho từng hành động, lời nói, ánh mắt của nhân vật, làm sao để hiểu được tâm lý nhân vật trọn vẹn nhất", cô nói.

Tăng Thanh Hà sánh đôi Ma Ran Đô dự sự kiện điện ảnh sau 13 năm.

Hôm 4/7, Tăng Thanh Hà lần đầu dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026. Đây cũng là sự kiện điện ảnh đầu tiên “Ngọc nữ màn ảnh” tham gia trong lần trở lại với nghệ thuật.

Chia sẻ với VietNamNet, Tăng Thanh Hà nói cô vinh dự, vừa háo hức sau quãng thời gian vắng bóng. Việc được gặp lại anh chị em, bạn bè đồng nghiệp khiến cô cảm giác như được trở về với thanh xuân cách đây nhiều năm.

Tăng Thanh Hà áp lực khi trở lại.

"Tôi cảm thấy áp lực vì lâu mới xuất hiện lại, mọi thứ giờ khác xưa nhiều nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý", cô cho hay.

Tăng Thanh Hà chia sẻ có quãng thời gian tuổi trẻ hoạt động nghệ thuật hết mình vì đam mê. Diễn viên sau đó rời showbiz để dành cho gia đình. Với cô, đó là quãng thời gian hạnh phúc và trọn vẹn.

Hiện các con đã trưởng thành, công việc kinh doanh ổn định nên Tăng Thanh Hà khao khát được trở lại với đam mê của đời mình một lần nữa - diễn xuất.

Tăng Thanh Hà bên ông xã - doanh nhân Louis Nguyễn.

Diễn viên được gia đình, đặc biệt là ông xã Louis Nguyễn ủng hộ trở lại. Chính điểm tựa tinh thần trên là động lực lớn nhất để Tăng Thanh Hà yên tâm làm nghề.

"Hành trình này tôi không bao giờ làm được nếu không nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình. Tôi may mắn khi được mọi người ủng hộ hết mình để có thể toàn tâm toàn ý cho phim", cô bày tỏ.

Diễn viên 40 tuổi được khen trẻ đẹp, thần thái ngày càng sắc sảo.

Gần đây, Tăng Thanh Hà cũng tỏ ra cởi mở hơn sau thời gian chọn cuộc sống kín tiếng. Cô tích cực đăng tải bài viết trên mạng xã hội và tương tác cùng bạn bè.

Diễn viên bày tỏ ưa thích du lịch, khám phá ẩm thực các vùng miền. Cô cũng chuộng phong cách thời trang tối giản, thanh lịch, với đa dạng trang phục từ áo thun, sơ mi, đến váy công sở... Mỗi bài đăng của diễn viên thu hút hàng chục nghìn lượt "thích" và phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Tăng Thanh Hà du lịch cùng ông xã

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, được biết đến qua nhiều phim như Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Nhan sắc đẹp tự nhiên cùng nét diễn đa dạng giúp cô được mệnh danh là "Ngọc nữ của màn ảnh Việt". Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn cùng chồng doanh nhân Louis Nguyễn - con trai của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ đó, cô lui về làm dâu hào môn, sống kín tiếng. Tăng Thanh Hà và ông xã có cuộc sống hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Doanh nhân Louis Nguyễn nhiều lần nói Hà Tăng là người vợ, người mẹ tuyệt nhất của 3 con.