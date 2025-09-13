Phim chiếu mạng Yêu nhau ngày nắng ấm thuộc thể loại tình cảm - gia đình xoay quanh cô gái Việt kiều tên Vivian (Hà Tiên) về nước cùng cha sau hơn 20 năm.

Trên hành trình tìm kiếm mẹ ruột, Vivian vô tình được dẫn đến một ngôi nhà tên Dốc Hoa - nơi quá khứ và hiện tại đan xen. Ngoài ra, cô cũng gặp và yêu Hoàng Đức (Trần Nhật Hào) - chàng kiến trúc sư trẻ sống khép kín.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm: NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Kim Tử Long, nghệ sĩ Kiều Mai Lý, Kiều Linh, Đoàn Minh Tài, Hồ Bích Trâm…

Hai diễn viên chính là Hà Tiên - con gái Ngọc Huyền và quán quân Gương mặt điện ảnh 2021 Trần Nhật Hào.

NSƯT Ngọc Huyền và NSƯT Kim Tử Long. Ảnh: NVCC

Đạo diễn Nguyễn Thành Nam nói Yêu nhau ngày nắng ấm là bộ phim cả ê-kíp dành nhiều tâm huyết, chăm chút từng góc quay, ánh sáng, xử lý hậu kỳ...

Ngọc Huyền - sản xuất kiêm diễn viên - nói từ lâu đã ấp ủ 1 tác phẩm về "tình yêu, sự tha thứ và hành trình tìm về cội nguồn".

Đáng chú ý, chị mời "người tình sân khấu" Kim Tử Long vai ông Phan - cha ruột Vivian. Gắn bó Ngọc Huyền hàng chục năm trời, anh vui, xúc động khi thấy Hà Tiên bắt đầu theo con đường của mẹ.

NSƯT tuyên bố ngoài cha ruột, từ nay Hà Tiên sẽ có thêm một người cha trên con đường nghệ thuật.

Hai diễn viên chính Hà Tiên và Trần Nhật Hào. Ảnh: NSX

Kim Tử Long nhận xét Hà Tiên "có tố chất, diễn xuất văn minh và thông minh, nếu cố gắng sẽ ngày càng tiến xa". Nghệ sĩ Kiều Mai Lý cũng cho rằng Hà Tiên còn trẻ nhưng đầy triển vọng, hứa hẹn tiếp nối thế hệ của mẹ.

Tại sự kiện, Hà Tiên nói mẹ Ngọc Huyền bận rộn công việc nên thường xuyên xa nhà. Cô muốn đóng phim vừa để học hỏi về nghề, vừa để có dịp gần gũi mẹ.

Trong khi đó, Ngọc Huyền làm phim để con gái cọ xát nghề, có môi trường phát huy khả năng cũng như hiểu thêm về công việc của mình.

Phim Yêu nhau ngày nắng ấm được quay tại Đà Lạt, dài 15 tập, phát hành YouTube kể từ ngày 19/9.

Khúc ca tình yêu - Hà Tiên