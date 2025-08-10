Ở tuổi ngoài 60, NSND Quốc Khánh - gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch nói và truyền hình phía Bắc, lựa chọn cuộc sống lặng lẽ, độc thân không vợ con, không ồn ào, không bon chen.

Sinh năm 1962 tại Hà Nội, Quốc Khánh là một trong những diễn viên đầu tiên được đào tạo chính quy tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Năm 1978, anh thi đỗ vào khóa học diễn viên đầu tiên của nhà hát, nơi đã trở thành cái nôi nghệ thuật gắn bó với Quốc Khánh trọn vẹn suốt hơn 4 thập kỷ.

Tại đây, Quốc Khánh được chọn diễn những vai chính trong các vở như Người đá lạc đội hình của đạo diễn Doãn Hoàng Giang, Cuộc chia tay tháng 6 (đạo diễn Trọng Khôi). Đây là những tác phẩm đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình sáng tạo nghệ thuật chuyên nghiệp của anh.

NSND Quốc Khánh.

Không chỉ là gương mặt kỳ cựu của sân khấu kịch nói, Quốc Khánh còn ghi dấu trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn điện ảnh và truyền hình. Anh từng tham gia hàng loạt phim đình đám như: Ghen, Trừng phạt, Tết này ai đến xông nhà, Bão qua làng…

Vai Gù trong Áo lụa Hà Đông (2006) đã mang về cho anh giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh diều Vàng.

Tuy nhiên, cái tên Quốc Khánh được khán giả cả nước nhớ đến nhiều nhất có lẽ là qua chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Suốt 2 thập kỷ, anh đảm nhận vai Ngọc Hoàng - nhân vật trung tâm điều hành thiên đình. Lối diễn điềm đạm, hài hước vừa phải và đầy uy lực của anh đã tạo nên một hình mẫu "Ngọc Hoàng" không thể thay thế trong lòng công chúng.

NSND Quốc Khánh găn bó với vai Ngọc Hoàng nhiều năm.

Khác với hình ảnh "Ngọc Hoàng" nghiêm nghị, lạnh lùng trên sân khấu, ngoài đời Quốc Khánh sống giản dị ở một căn phòng nhỏ khoảng 10m² tại phố Bạch Mai, Hà Nội.

Ở tuổi 63, NSND Quốc Khánh vẫn sống một mình, không vợ con. "Tôi từng rung động, từng yêu nhưng không bước thêm được. Tôi như cho một chân vào vòng tròn, rồi lại rút ra. Tôi không thấy cô đơn, vì tự tìm được niềm vui cho mình.

Tôi nghĩ người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mà đã làm vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải chuyện ngày một, ngày hai mà có thể bắt người ta phải chịu đựng mình", nghệ sĩ từng tâm sự.

Trong một lần hiếm hoi tiết lộ về bản thân, NSND Quốc Khánh cho biết rất thích màu hồng, có thói quen ngủ "nướng" đến trưa và không nghe điện thoại lạ. Nếu có điện thoại mời đi diễn họ thường để lại tin nhắn và anh sẽ nghe ở cuộc điện thoại tiếp theo.

Vì thế khi nghỉ hưu, NSND Quốc Khánh càng có cơ hội... ngủ tới gần trưa, sau đó đi cà phê với bạn bè nghệ sĩ, thỉnh thoảng trở lại nhà hát như một người thân quen nhưng không còn áp lực lịch tập, lịch diễn.

"Tôi không phải chạy theo ai cả. Mình vui là được", nghệ sĩ nói.

Ngân An

Ảnh, clip: Tư liệu