Nguồn tin cho biết sáng 15/8, con trai đầu đang sống cùng nghệ sĩ Phước Sang thấy phòng của cha yên ắng lạ thường nên lên lầu kiểm tra, phát hiện ông nằm bất động, không phản ứng khi được lay gọi.

Nghi ông bị tái đột quỵ, người con trai gọi xe đưa cha vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (Tân Bình, TPHCM).

Bác sĩ cho hay tiên lượng của Phước Sang xấu vì từng đột quỵ 3 lần lại có bệnh nền cao huyết áp. May mắn, 23h cùng ngày, ông hồi tỉnh, được bác sĩ cho rời phòng cấp cứu. Nam nghệ sĩ qua cơn nguy kịch dù chưa nói được.

Hay tin, nhiều đồng nghiệp hối hả vào thăm Phước Sang. NSND Hồng Vân xúc động nhìn bạn thân, nói ông ngoéo tay hứa mau khỏe để chị yên tâm. Phước Sang yếu vẫn nhận ra các đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Phước Sang. Ảnh: Trung Lùn

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ 3 lần, gần nhất vào tháng 3/2024, được điều trị ở khoa Tim mạch cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM). Nhiều năm nay, anh sống với bệnh nền cao huyết áp và vài di chứng hậu đột quỵ.

Tháng 4 vừa qua, Phước Sang tham gia ghi hình cho bộ phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn với vai khách mời là một chủ tiệm máy ảnh, bạn ông Nháy (Hoài Linh đóng).

Đoàn phim đưa anh tới bối cảnh quay ở TPHCM, ghi hình khoảng 1 ngày.

Khi đạo diễn Trung Lùn ngỏ lời mời, Phước Sang lưỡng lự vì sức khỏe yếu, sợ ảnh hưởng tiến độ chung của đoàn phim. Cuối cùng, anh gật đầu vì muốn gặp lại bạn thân - nghệ sĩ Hoài Linh.

Quá trình quay, Phước Sang đi lại khó khăn, cần người dìu khi lên xuống bậc cửa nên Trung Lùn bố trí nhân viên túc trực chăm sóc khi cần.

Vì di chứng hậu đột quỵ, trí nhớ của Phước Sang giảm sút nhiều, khó nhớ thoại. Trung Lùn và Hoài Linh đã kiên nhẫn hướng dẫn anh từng câu thoại.

Phước Sang sinh năm 1969 tại TPHCM, từng là diễn viên nổi tiếng hồi thập niên 1990 trước khi chuyển sang vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và bầu sân khấu. Anh từng thành lập Sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng (năm 1990), Sân khấu kịch Sài Gòn (năm 1998), Sân khấu kịch Nam Quang (năm 2002) và hãng phim Phước Sang (năm 2002). Phước Sang từng được mệnh danh "Vua phim Tết" với nhiều tác phẩm nổi bật như: Hello cô Ba, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn... cùng hơn 20 phim truyền hình; nhiều video ca nhạc, cải lương, hài. Trong đó, phim Áo lụa Hà Đông do hãng phim của anh sản xuất giành giải do khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Busan, Hàn Quốc. Tháng 10/2012, Phước Sang làm ăn thua lỗ, nợ hàng tỷ đồng vì dồn tiền vào bất động sản. Cuối năm đó, vợ cũ - diễn viên Kim Thư thông báo ly hôn. Sau cú sốc này, anh gần như biến mất, khoảng năm 2020 mới tái xuất showbiz.

Mi Lê