Mới đây, những hình ảnh từ hậu trường phim Làm giàu với ma phần 2 gây chú ý khi khán giả thấy nghệ sĩ Phước Sang trở lại phim trường sau cơn đột quỵ thứ 3 vào tháng 3/2024.

Diện mạo của nam nghệ sĩ 56 tuổi thay đổi rõ rệt. Anh gầy gò, yếu ớt, được chở bằng xe máy đến địa điểm quay phim. Phước Sang đi lại khó khăn, cần có người dìu đỡ khi lên xuống bậc cửa hoặc thực hiện các động tác đứng ngồi đơn giản. Sau khi hoàn thành một cảnh quay ngắn, nghệ sĩ đã đổ mồ hôi ướt cả lưng áo, phải có người đứng quạt sau lưng để hỗ trợ. Tuy nhiên, tinh thần của nghệ sĩ khi gặp bạn bè, đồng nghiệp khá vui vẻ, hào hứng.

Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ hình ảnh Phước Sang trên phim trường:

Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ với VietNamNet về lý do mời Phước Sang trở lại phim trường và chia sẻ những câu chuyện riêng tư về Phước Sang.

- Điều gì khiến anh quyết định mời Phước Sang tham gia dự án "Làm giàu với ma 2" dù biết tình hình sức khỏe của anh ấy?

Khi mời anh Phước Sang, điều tôi mong muốn đầu tiên là anh em được gặp nhau ở phim trường, gặp lại đồng nghiệp.

Khi bắt đầu vào nghề, tôi đã được anh Sang tạo cơ hội. Giờ thấy anh có vẻ buồn bã, cứ ở nhà mãi, tôi muốn kéo anh ra ngoài để được vui vẻ hơn.

Niềm hạnh phúc của nghệ sĩ là được đứng trước máy quay, đứng trên sân khấu, được gặp đồng nghiệp và cầm kịch bản. Tôi không thể giúp được anh Sang nhiều, chỉ có thể tạo cho anh một niềm vui nhỏ.

Phước Sang luôn cần hỗ trợ trên phim trường. Ảnh cắt từ video.

- Anh có thể chia sẻ về tình trạng của Phước Sang khi trở lại phim trường? Ê-kíp đã hỗ trợ anh ấy như thế nào để hoàn thành vai diễn?

Tôi biết Phước Sang di chuyển rất khó khăn. Khi mời anh tham gia, tôi đã yêu cầu phải có người hỗ trợ và chăm sóc chu đáo.

Thông thường mỗi cảnh quay đều có lịch cụ thể nhưng với trường hợp của anh Sang, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Khi anh Sang đến phim trường, tôi phát hiện trí nhớ của anh giảm sút so với trước đây. Khi anh không thể nhớ nhiều thoại, tôi cùng anh Hoài Linh đã kiên nhẫn hướng dẫn anh từng câu một để nhân vật được thể hiện tốt nhất. Chúng tôi luôn tạo không khí thoải mái cho anh trong suốt quá trình quay.

- Qua video hậu trường, khán giả thấy Phước Sang di chuyển khó khăn và cần người dìu đỡ. Anh có lo lắng về việc mời một nghệ sĩ đang trong quá trình hồi phục tham gia đóng phim thì sẽ nhiều rủi ro?

Khi mời anh Sang, chính tôi cũng lo lắng về việc có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Nhưng tôi đã xác định rõ mục đích chính là để anh được vui vẻ.

Thực ra, cách đây 4 năm anh Sang đã từng tham gia một vai nhỏ trong phim truyền hình của tôi dù sức khỏe còn yếu. Lúc đó trí nhớ của anh cũng đã kém nhưng không nghĩ sẽ giảm sút nhiều như bây giờ.

Với phim truyền hình dài tập, tôi đã kiên nhẫn với anh Sang. Còn bây giờ là phim điện ảnh, tôi có đủ thời gian để hỗ trợ anh nhiều hơn. Đây là điều tôi hoàn toàn kiểm soát được.

Đạo diễn Trung Lùn và diễn viên Phước Sang. Ảnh: FBNV

- Phước Sang có tâm sự gì với anh với nghề và dự định tương lai?

Anh Sang đã dạy tôi nhiều điều nhưng có một câu nói tôi nhớ mãi. Khi anh bệnh nặng, tôi vô tình nói: "Anh Sang ơi, em tính như thế này". Anh Sang liền ngắt lời: "Đừng tính! Không ai tính bằng Phước Sang đâu. Và đến bây giờ, Phước Sang phải nằm ở đây". Anh nhấn mạnh: "Không gì tính bằng Trời tính". Đó là bài học sâu sắc anh dành cho tôi.

Cách đây 4 năm, khi quay phim truyền hình, anh Sang từng chia sẻ muốn quay lại làm phim điện ảnh. Tôi khuyên anh: "Làm phim điện ảnh hiện tại đã thay đổi nhiều. Anh đã lâu không tiếp xúc với điện ảnh hiện đại, sẽ tạo ra stress và ảnh hưởng đến sức khỏe. Em nghĩ thỉnh thoảng anh tham gia diễn xuất là vui rồi".

Tôi cũng khuyên anh đừng nghĩ đến việc làm bầu show nữa vì không có nghề nào khổ bằng nghề này. Nghề bầu show mới đúng là "nghề làm dâu trong họ" chứ không phải diễn viên.

Nhưng lúc đó anh Sang vẫn còn nhiệt huyết, nói vẫn muốn lên kế hoạch để làm. Anh còn đưa cho tôi những kịch bản và ý tưởng. Đó là tình yêu nghề của anh Sang nhưng để thực hiện lại là cả một vấn đề.

Nghệ sĩ Phước Sang.

Sau đó, anh Sang lại thêm một lần đột quỵ việc thực hiện những điều đó có lẽ sẽ rất khó khăn. Anh Sang luôn là người tích cực, không bao giờ tiêu cực. Những người trong nghề đều rất quý mến anh. Giờ chỉ còn chúc anh Sang sức khỏe.

Diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Phước Sang sinh năm 1969 - là một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam. Anh từng tham gia các phim: Khi đàn ông có bầu, Lục Vân Tiên, Xích lô, Hồn Trương Ba, da hàng thịt... Sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là 3 lần đột quỵ trong 15 năm qua. Biến cố này để di chứng nặng nề. Anh giảm 30kg, thân hình gầy gò, một chân yếu, mắt phải bị xệ, trí nhớ suy giảm đáng kể và cần người hỗ trợ khi di chuyển.