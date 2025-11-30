Chung kết cuộc thi Hài hát tình ca vừa diễn ra sôi nổi tại Rạp Đại Nam dưới sự dẫn dắt của 4 MC: Thảo Vân, Kim Huyền Sâm, Vượng Râu và ca sĩ Long Nhật.

Chương trình quy tụ dàn giám khảo: NSND Thanh Hoa, NSND Trung Đức, NSND Thanh Ngoan, NSƯT Kim Tiểu Long, PGS.TS Phạm Chí Thành, ca sĩ Hồ Quang 8… cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hài như NSƯT Tiến Quang (nghệ sĩ Quang Tèo), Chiến Thắng, Dũng Nhí, Lệ Mỹ, Thanh Tú, Hoàng Yến, Quý Quốc, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Trung - Diệu Thắm…

"Hài hát tình ca" quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau các vòng thi online, 8 nghệ sĩ hài trên cả nước được chọn vào vòng chung kết. Từ đó, 4 gương mặt bước tiếp vào vòng thi cuối là: Nghệ sĩ Quang Tèo, Chiến Thắng, Dũng Nhí và Thanh Tú.

Ở vòng thi quyết định, cả 4 nghệ sĩ đều để lại ấn tượng mạnh bằng giọng hát tình cảm, chỉn chu nhờ lựa chọn ca khúc phù hợp với chất giọng và cảm xúc cá nhân.

Nghệ sĩ Quang Tèo khiến khán giả bất ngờ với Vết thù trên lưng ngựa hoang - không chỉ bởi giọng hát đầy trải nghiệm mà còn ở diễn xuất và biểu cảm. Ở đoạn kết, anh bật khóc, nước mắt lăn dài trước khi gục xuống sân khấu, tạo nên khoảnh khắc xúc động.

Dũng Nhí phát huy sở trường với một tiết mục tân cổ giao duyên đậm chất cải lương Nam bộ. Chiến Thắng chọn Hoa trinh nữ và thể hiện bằng sự chân thành, sâu lắng. Thanh Tú lại quyến rũ khán giả với Tình bơ vơ - một tiết mục được đánh giá là giàu cảm xúc và rất "đời".

Nghệ sĩ Quang Tèo hạnh phúc đón nhận tin vui khi giành giải Giọng ca vàng xuất sắc Hài hát tình ca.

Kết quả chung cuộc nghệ sĩ Quang Tèo đón tin vui khi giành giải Giọng ca vàng xuất sắc. Ngôi quán quân thuộc về danh hài Chiến Thắng. Vị trí á quân lần lượt là nghệ sĩ Dũng Nhí và Thanh Tú.

Tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng chia sẻ cuộc thi không đặt nặng yếu tố chuyên môn nhưng không có nghĩa là dễ dãi. Các giám khảo nhận xét thẳng thắn, chỉ ra điểm mạnh - yếu của từng tiết mục. ''Chúng tôi không làm để kiếm tiền mà để nghệ sĩ có thêm sân chơi, khán giả có những phút giây thư giãn và bản thân các nghệ sĩ cảm nhận rõ hơn tình yêu sân khấu chưa bao giờ vơi cạn", anh nói.

Nghệ sĩ Dũng Nhí.

Giám khảo NSND Thanh Hoa ấn tượng với sự chân thật trong giọng hát của các nghệ sĩ hài, không có cảm giác họ đang thi mà giống như đang hát bằng chính trái tim mình: "Nghệ sĩ hài hát mỗi người một màu sắc. Không giống ca sĩ chuyên nghiệp - đôi khi quá bài bản".

NSND Trung Đức đặc biệt thích giọng Dũng Nhí và Chiến Thắng bởi giọng hát giàu cảm xúc. NSND Quốc Anh không chỉ ngồi ghế giám khảo mà còn song ca cùng Thanh Tú.

"Chương trình góp phần khơi lại những dòng nhạc giàu giá trị như nhạc đỏ, tiền chiến, bolero, dân ca vùng miền - những hồn cốt của âm nhạc Việt Nam. Thực sự đây là sân chơi bổ ích cho các nghệ sĩ", NSND Quốc Anh nói.

Ảnh, clip: BTC