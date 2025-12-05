Nghệ sĩ Thanh Hằng vừa góp mặt trong phim truyền hình Những đứa con khác họ. Phim cũng đánh dấu màn kết hợp lần đầu tiên của chị với 2 người em Thanh Ngọc, Ngân Quỳnh.

Nghệ sĩ Thanh Hằng đắt show phim ảnh ở tuổi 63.

Đạo diễn Lee Nghĩa cho biết đây là lựa chọn đến từ sự ăn ý, hiểu nhau trong quá trình làm việc trước đây. Anh đánh giá cao tinh thần, cảm xúc và sự phối hợp giữa các diễn viên.

Chính sự gắn kết đời thực giúp họ tạo nên không khí của một gia đình thực thụ trên phim, đồng thời tạo đất diễn và đẩy cao trào cảm xúc cho các diễn viên trẻ.

Thời gian qua, nghệ sĩ Thanh Hằng tích cực góp mặt trong các dự án phim ảnh, show truyền hình… Chị cũng đóng chính dự án điện ảnh Nhà ma xó vừa ra rạp tháng 10.

Chia sẻ với VietNamNet, Thanh Hằng khoe trong tháng 12 chị có cùng lúc 4 dự án phim bấm máy. Dù bận kín lịch, nghệ sĩ vui vì tuổi này vẫn được các đạo diễn tin tưởng.

Với Thanh Hằng, niềm vui lớn nhất lúc này là được làm nghề.

Bên cạnh niềm vui diễn xuất, nghệ sĩ tìm thấy thanh xuân, sự tươi mới nhờ giao lưu với các đồng nghiệp trẻ thế hệ Gen Z.

Sự nghiệp trọn vẹn nhưng tình duyên của Thanh Hằng khá lận đận. Chị kết hôn từ năm 17 tuổi nhưng ly dị sau 5 năm chung sống. Nhiều năm sau, chị kết hôn lần hai và sang Australia định cư nhưng cũng không tránh khỏi đổ vỡ.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân, Thanh Hằng có 3 người con gái. Trong đó, 2 con gái lớn đã lập gia đình, còn cô con út hiện định cư ở Australia và thường xuyên về Việt Nam thăm chị.

Sau những đổ vỡ, nữ nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống độc thân. Mọi người động viên Thanh Hằng nên tìm người bầu bạn nhưng chị không xem đó là điều cần thiết.

Nữ nghệ sĩ nói từ nhỏ vốn đã quen độc lập, tự chủ mọi thứ nên thành thói quen trong nếp sống.

Nghệ sĩ Thanh Hằng hài lòng cuộc sống độc thân sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Nhiều năm qua, Thanh Hằng quen với cuộc sống bận rộn. Từ sáng sớm, chị ra ngoài đi làm đến tối mịt mới về. Ngày rảnh, chị dành thời gian chăm sóc bản thân, vào bếp nấu ăn hay hẹn hò mọi người đi xem phim...

“Tôi bầu bạn với công việc, tìm niềm vui bên các em gái, đồng nghiệp và khán giả. Tuổi này rồi tôi không muốn suy nghĩ nhiều, cứ hết mình mỗi ngày vì quỹ thời gian còn hạn hẹp", chị tâm sự.

Nghệ sĩ thấy may mắn vì các chỉ số sức khỏe ổn định, chỉ mắc căn bệnh khớp nặng. Năm 2020, chị nhập viện cấp cứu mổ gấp do bác sĩ chẩn đoán phần khớp dần bị hoại tử.

“Xương sống của tôi bẩm sinh bị cong, đường ống tủy bị hẹp nên dẫn đến các bệnh khớp. Sau mổ, tôi tập luyện, châm cứu nên tình hình cải thiện phần nào. Nhưng tuổi này không tránh khỏi đau nhức, tôi tập thích nghi với nó”, chị cho hay.

Những mối quan hệ giữa người thân khác họ được khai thác đa chiều trong phim.

Phim Những đứa con khác họ xoay quanh gia đình ông Tùng (Đào Anh Tuấn) và bà Hằng (Thanh Hằng) cùng 3 người con Trọng, Dương, Duyên. Biến cố xảy ra khi Quốc Thiên (Khôi Trần) bất ngờ xuất hiện, khẳng định ông Tùng là cha ruột. Từ đây, bí mật gây chấn động dần được hé lộ…

Phim khai thác những bí mật bị chôn giấu trong đời sống gia đình Việt, quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Đào Anh Tuấn, Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc, Khôi Trần, Anh Tài, Đàm Phương Linh, Trần Thuỳ Trang…

Phim phát sóng lúc 19h45 hàng ngày từ 1/12 trên SCTV14.

Nghệ sĩ Thanh Hằng trong "Những đứa con khác họ"

Ảnh, clip: NVCC, ĐPCC