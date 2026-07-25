Sau thời gian dài tập trung cho sân khấu, nghệ sĩ Tú Oanh những năm gần đây trở lại đều đặn với phim ảnh. Trong 6 năm qua, chị tham gia 9 bộ phim truyền hình, phần lớn là các dự án của VFC phát sóng khung giờ vàng trên VTV.

Sắp tới, nữ nghệ sĩ góp mặt trong các dự án Hộ linh tráng sĩ, Bò sữa bay... Với Tú Oanh, nghề lúc này không còn là gánh nặng mưu sinh mà trở thành niềm đam mê và tình yêu đủ lớn để giữ chị lại với sân khấu, phim ảnh sau bao năm tháng miệt mài.

Nghỉ hưu sớm, làm "nông dân" trên khu vườn 3.000m²

Nghệ sĩ Tú Oanh ở tuổi 58.

Chia sẻ với VietNamNet, Tú Oanh kể chị quyết định nghỉ hưu sớm 3 năm, rời Nhà hát Tuổi trẻ khi thấy cơ hội cống hiến không còn nhiều như trước. Đổi lại, chị có thêm thời gian dành cho gia đình và những điều bản thân luôn ấp ủ.

"Có lần đi qua cầu vượt, lúc bước xuống dốc, tôi bất chợt khựng lại khi nhận ra cơ thể không còn nhanh nhẹn như trước. Đúng khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ: Mình đã đi sang bên kia của cuộc đời rồi", chị bày tỏ. Khoảnh khắc ấy như một lời nhắc nữ nghệ sĩ cần chững lại, dành thời gian cho điều thực sự có ý nghĩa.

Đúng vào thời điểm dịch Covid-19, chị tìm một mảnh đất ven sông Hồng và bắt đầu nhịp sinh hoạt của một "nông dân" chính hiệu. Ban đầu chỉ là vài luống rau nhỏ, càng làm càng say mê. Sau gần 4 năm cải tạo, khu vườn rộng gần 3.000m² đã phủ kín xoài, bưởi, bơ, nhãn, hồng xiêm, khế, các giàn chanh leo, chanh vàng cùng nhiều loại rau theo mùa. Hơn 1.000m² cỏ lạc, bãi cỏ Nhật và gần 2.000 cây trúc sào được Tú Oanh kiên trì vun trồng từng ngày.

Đều đặn mỗi ngày, nữ nghệ sĩ đều dành vài giờ chăm sóc khu vườn. Việc nặng đã có người hỗ trợ, còn lại chị tự tay vun từng luống rau, gốc cây. Càng lớn tuổi, chị càng nhận ra hợp với thiên nhiên hơn nơi đông đúc. Chị không thích sự ồn ào, chỉ thích các cuộc gặp gỡ thân tình rồi trở về khoảng xanh của riêng mình.

Tú Oanh xin về hưu sớm, trải nghiệm làm nông dân ở mảnh đất 3.000m2.

Khu vườn cũng dạy Tú Oanh nhiều bài học về sự kiên nhẫn. Có ngày vừa nhổ sạch cỏ, vài hôm sau cỏ đã mọc kín như cũ. "Cứ làm rồi lại làm, không cần sốt ruột. Có lúc chỉ một mình giữa cây cối cũng thấy lòng thanh thản", nghệ sĩ chia sẻ.

Bởi thế, Tú Oanh chưa bao giờ nghĩ bản thân đã thực sự nghỉ hưu. Rời phim trường, chị trở về khu vườn, với gia đình và niềm vui rất đỗi bình thường. Giữa khu vườn xanh mát với các lối đi nhỏ, cánh cổng mộc mạc và khoảng sân ngập nắng, niềm vui lớn nhất của nghệ sĩ đều gói gọn tại đây. Chị được tận hưởng tuổi hưu theo cách của mình: Chậm rãi, an yên và gần gũi với thiên nhiên.

Tú Oanh còn có một nhóm bạn thân thiết, gồm các đồng nghiệp cùng thế hệ như NSND Lê Khanh, NSND Ngọc Huyền, NSƯT Ngọc Bích, Khánh Huyền và Như Trang. Họ quen nhau từ thuở còn trẻ, đi qua năm tháng làm nghề. Đến khi nghỉ hưu, cả nhóm giữ thói quen đồng hành trong cuộc sống.

Mỗi năm, họ đều dành thời gian thực hiện các chuyến đi đến nhiều vùng đất khác nhau. Các cuộc gặp không chỉ để nghỉ ngơi mà còn là dịp ôn lại kỷ niệm, sẻ chia và động viên nhau sau bao đổi thay của đời người.

Tú Oanh và hội bạn thân nghệ sĩ du lịch cùng nhau

Hôn nhân kín tiếng bên ông xã đạo diễn nổi tiếng, tự hào 3 người con trai

Bên cạnh nghệ thuật, Tú Oanh nhiều năm qua mở quán cà phê nhỏ và homestay. Vì lẽ đó, trong giới hay đồn đoán Tú Oanh giàu có, nữ nghệ sĩ cười bảo điều này không đúng.

Quán cà phê hoạt động với quy mô nhỏ, đủ mang lại một khoản thu giúp chị chủ động hơn về tài chính. Còn căn nhà ở Hội An vốn được vợ chồng mua với dự định chuyển vào ở khi về già. Trong thời gian chưa sử dụng, cả hai cải tạo thành homestay để vừa có người trông nom, vừa tăng thêm thu nhập.

Mỗi tháng, Tú Oanh nhận gần 7 triệu đồng tiền lương hưu. Cùng với thu nhập từ công việc, khoản này giúp chị có nguồn thu trang trải.

"Mọi người thấy mở quán, làm homestay rồi nghĩ tôi giàu có. Thực ra đó chỉ là cách để gia đình có thêm đồng ra đồng vào. Nếu chỉ trông vào đồng lương nghệ sĩ rất khó xoay xở, nhất là các năm tôi nghỉ sinh liên tiếp để chăm 3 con", chị bộc bạch.

Tú Oanh và ông xã - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đồng hành đến nay gần 40 năm. Điều chị trân quý nhất là có một người bạn đời đồng điệu trong suy nghĩ. Dù bằng tuổi nhau, Bùi Thạc Chuyên luôn mang đến cho vợ cảm giác tin tưởng và thấu hiểu. Sự đồng lòng của 2 vợ chồng và trưởng thành của các con là tài sản quý giá nhất với chị.

Nghệ sĩ Tú Oanh và ông xã - đạo diễn, NSƯT Bùi Thạc Chuyên có cuộc hôn nhân bền chặt, kín tiếng suốt gần 40 năm.

Lâu nay không ít người cho rằng Tú Oanh chấp nhận lùi lại, chuyển sang kinh doanh để chồng toàn tâm theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ nói thực tế không như mọi người vẫn nghĩ.

Theo chị, chồng mới là người gánh vác phần lớn kinh tế gia đình. Có giai đoạn, anh làm việc liên tục, chấp nhận nhiều áp lực để mang đến cuộc sống ổn định cho vợ con. Phần chị chủ yếu chăm lo con cái, quán xuyến việc nhà và góp thêm thu nhập khi có điều kiện.

Tú Oanh quan niệm, hôn nhân chưa bao giờ là câu chuyện đong đếm xem ai hy sinh nhiều hơn. Khi đủ yêu thương và tôn trọng nhau, mỗi người sẽ tự biết cần làm gì để người kia yên tâm dành trọn cho đam mê.

Tú Oanh không nhận mình là người vợ hay người mẹ hoàn hảo. Chị chỉ cố gắng làm điều tốt nhất có thể để chồng và các con yên tâm theo đuổi công việc, còn bản thân lặng lẽ chăm lo gia đình.

"Nhà tôi toàn đàn ông, từ chồng đến các con nên chuyện bếp núc, việc nhà trong ngoài gần như tôi đảm nhận. Tôi không nghĩ đó là sự hy sinh, đơn giản là việc gì tôi làm tốt thì tôi làm'', chị nói.

Gia đình đến ủng hộ trong buổi ra mắt 1 dự án điện ảnh có Tú Oanh và con trai tham gia.

Sau nhiều năm chung sống, điều khiến nữ nghệ sĩ an lòng nhất là gia đình giữ được sự gắn kết. Mỗi người đều có khoảng trời riêng song luôn hướng về nhau. Chỉ cần các con tử tế, biết định hướng bản thân và có trách nhiệm với công việc là chị thấy an ủi.

Ngẫm lại quãng đời đã qua, Tú Oanh cho rằng sự đủ đầy không nằm ở vật chất hay thành công của riêng mình. Đó là bữa cơm có đủ chồng con, các cuộc điện thoại hỏi han và niềm vui khi biết mỗi thành viên trong gia đình đều bình an, khỏe mạnh. Chính điều bình dị ấy trở thành động lực để chị tiếp tục làm nghề, sống chậm hơn và trân trọng từng khoảnh khắc cuộc đời.

Ảnh, clip: NVCC