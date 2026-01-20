Ngày 20/1, ê-kíp phim điện ảnh Mùi phở tổ chức showcase ra mắt dự án tại Hà Nội, đồng thời chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường làm phim.

Tại sự kiện, khi được MC giới thiệu "danh hài đất Bắc" xuất hiện trong Mùi phở, nghệ sĩ Xuân Hinh đính chính từ trước đến nay luôn xem mình là một nghệ sĩ mang tên Xuân Hinh còn những danh xưng "vua hài, danh hài" chỉ là cách gọi vui mà khán giả và báo chí ưu ái dành tặng.

Các nghệ sĩ tham gia showcase.

Chia sẻ về hành trình làm nghề, Xuân Hinh nhìn nhận đời sống nghệ thuật có nhiều thay đổi trong bối cảnh công nghệ phát triển. Nếu như trước đây, nghệ sĩ chủ yếu tiếp cận công chúng qua băng đĩa, sân khấu truyền thống thì nay các nền tảng số như Facebook, TikTok mở ra không gian mới, giúp nghệ thuật đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Nghệ sĩ bày tỏ niềm vui khi chứng kiến lớp nghệ sĩ trẻ ngày càng quan tâm, khai thác và làm mới các giá trị văn hóa dân tộc. "Văn hóa dân tộc là của quý. Khi lớp trẻ còn yêu, còn làm thì văn hóa Việt sẽ không bao giờ mất", Xuân Hinh nhấn mạnh.

Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ không đặt nặng chuyện danh lợi hay cát-sê mà ưu tiên niềm vui được làm nghề và góp sức dìu dắt thế hệ sau. Nếu còn đủ sức khỏe và gặp những dự án nghiêm túc, giàu giá trị văn hóa, ông sẵn sàng tham gia, thậm chí không ngại thử sức với những vai diễn mới mẻ, gai góc hơn. Vì vậy, việc xuất hiện trong Mùi phở không phải để “tranh vai” với lớp trẻ mà là mong muốn lan tỏa những giá trị truyền thống tới các thế hệ sau.

"Là một nghệ sĩ đi lên từ văn hóa truyền thống và được hưởng lộc từ tiền nhân, tôi thấy mình có trách nhiệm đóng góp vào một tác phẩm ý nghĩa như vậy", nghệ sĩ Xuân Hinh bật khóc.

Xuân Hinh bật khóc tại sự kiện

Đạo diễn Minh Beta cho biết đã suy nghĩ rất lâu về chủ đề của bộ phim. Nhìn lại hành trình sự nghiệp, anh nhận ra những gì mình theo đuổi đều xuất phát từ tình yêu tự nhiên, bền bỉ dành cho quê hương, đất nước Việt Nam. Chính vì vậy, khi làm phim điện ảnh đầu tay, Minh Beta mong muốn lựa chọn một đề tài mang tính phổ quát để bất kỳ người Việt nào cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó.

Từ tinh thần đó, ê-kíp lựa chọn một chủ đề gần gũi với mọi người Việt: ẩm thực, cụ thể là những món ăn mang tính biểu tượng của dân tộc. Bộ phim khai thác các câu chuyện, mâu thuẫn trong gia đình nhiều thế hệ nảy sinh từ sự khác biệt về lối sống, thói quen sinh hoạt và quan điểm giữa các thế hệ.

Minh Beta cho biết, cảm hứng của phim đến từ chính những trải nghiệm cá nhân, đồng thời phản ánh bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi điều kiện sống của người dân ngày càng được nâng cao. Với anh, hình ảnh và hương vị của những món ăn truyền thống như phở gợi lên cảm giác no đủ, ấm áp - biểu trưng cho một cuộc sống bình yên, đủ đầy sau những năm tháng khó khăn của các thế hệ đi trước. Anh kỳ vọng bộ phim sẽ chạm tới khán giả bằng chính những giá trị giản dị ấy: sự ấm áp của gia đình, niềm tự hào văn hóa và tinh thần gắn kết của người Việt.

Khi nghĩ đến những gương mặt tiêu biểu của nghệ thuật miền Bắc, cái tên Xuân Hinh là lựa chọn đầu tiên bởi hình ảnh nghệ sĩ gắn liền với Tết, với sự duyên dáng, hóm hỉnh và nét diễn đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Ngay từ khâu phát triển kịch bản, nhà sản xuất đã đo ni đóng giày nhân vật chính cho Xuân Hinh. Tuy nhiên, nghệ sĩ Xuân Hinh từ chối ngay lời mời đầu tiên từ Minh Beta. "Nghệ sĩ Xuân Hinh nói lý do tuổi cao, không thể tham gia nhưng bằng kỹ năng thuyết phục, tôi đã khiến ông gật đầu đồng ý", Minh Beta chia sẻ.

Diễn viên Tiến Lộc, người vào vai con trai ông Mùi kể lại một kỷ niệm "dở khóc dở cười" khi hóa thân thành họa sĩ với bộ râu tóc bù xù. Anh đã bỏ công học pha màu, luyện kỹ thuật vẽ nhưng đến lúc quay mới té ngửa vì nhân vật lại vẽ… không bằng một học sinh lớp 1.

Trong khi đó, diễn viên Hà Hương vào vai con gái ông Mùi - người mong muốn nối nghiệp nấu phở truyền thống nhưng vấp phải rào cản từ quan niệm của cha: nghề chỉ nên truyền cho con trai. Chị nhìn bộ phim như một bức tranh nhiều gam màu: "Dù có những mâu thuẫn hay khác biệt trong quan điểm nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là tình cảm cha con và sự gắn kết gia đình. Bộ phim như một bức tranh đa sắc màu mà mỗi mảnh ghép đều hướng tới một giá trị duy nhất là tình thân".