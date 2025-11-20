Ê-kíp phim Mùi phở của đạo diễn Minh Beta (Shark Minh Beta) vừa tổ chức họp báo công bố dự án và hé lộ những phân cảnh đầu tiên.

Đây là lần đầu Xuân Hinh xuất hiện trên màn ảnh rộng, đánh dấu sự kết hợp bất ngờ với Thu Trang. Cùng tham gia còn có nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và diễn viên Quốc Tuấn, Hà Hương, Thanh Hương, Tiến Lộc, Cường Cá, bé Bảo Nam, Hải Triều.

2025 là kỷ niệm 50 năm hoạt động nghệ thuật của NSƯT Xuân Hinh. Suốt nửa thế kỷ, ông chỉ diễn kịch dài, hề chèo và văn hóa dân gian chưa bao giờ đóng phim điện ảnh. Ông kể đã do dự khi đạo diễn bay ra Hà Nội đến tận nhà mời tham gia. Phim quay 1 tháng 20 ngày trong khi ông chưa từng làm dự án nào quá 15 ngày. Trước đó, ông từ chối nhiều lời mời đóng phim khác.

NSƯT Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền. Ảnh: HM

Nhưng khi Minh Beta nói đang làm phim về phở - quốc hồn quốc túy của dân tộc và nếu ông không nhận sẽ không quay phim này nữa vì thế Xuân Hinh mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, ông gọi điện nhận lời.

Về thù lao, nghệ sĩ Xuân Hinh hài hước chia sẻ: "Bây giờ tôi đi diễn cũng không đói kém gì nữa nhưng phải diễn gần 2 tháng trời. Khi anh Minh hỏi về chuyện kinh phí, tôi bảo cho bao nhiêu cũng được. Khi ký hợp đồng, tôi bảo cứ quay bao giờ xong kể cả 3 tháng, không tính ngày. Quay xong tính ra cũng hơi nhiều mà chẳng thu được tiền".

Ông giải thích đây là số mệnh khi làm về văn hóa. Ông có mấy trăm video hài, kịch dài phục vụ khán giả lớn tuổi. Bây giờ, cuộc sống hiện đại, Xuân Hinh muốn mang hơi ấm Hà Nội kết hợp con người TPHCM... để làm phim về văn hóa.

Nghệ sĩ nhấn mạnh trong Mùi phở, khán giả sẽ thấy một Xuân Hinh diễn mà không diễn - không diễn xuất theo nghĩa truyền thống mà sống với vai diễn, hòa vào nhân vật với những trải nghiệm, tình cảm chân thật nhất. Ông tiết lộ trong phim sẽ thể hiện đa dạng thể loại nghệ thuật dân gian: chèo, hát văn, hát xẩm và rap.

Thu Trang thẳng thắn: "Những người làm phim lâu đều biết tôi khá kén kịch bản. Việc nhận Mùi phở - phim đầu tay của anh Minh Beta cũng hơi liều lĩnh vì tôi muốn kết hợp với bố Xuân Hinh mà lúc đó chưa gặp bao giờ. Tôi chỉ biết bố là danh hài đất Bắc từ hồi nhỏ".

Cô mang đến năng lượng hiện đại, cá tính, đại diện cho phong vị miền Nam, tạo sự tương phản với bộ đôi Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền, biểu tượng văn hóa Bắc Bộ truyền thống. Sự kết hợp này tạo chiều sâu văn hóa hai miền và sự tò mò về mối quan hệ, xung đột giữa các nhân vật.

Về sự cạnh tranh với các tên tuổi lớn như Trấn Thành, Trường Giang mùa phim Tết, Thu Trang chia sẻ: "Những tên tuổi ở mùa Tết hiện nay khá lớn và thu hút khán giả. Nhưng Mùi phở có danh hài đất Bắc Xuân Hinh cũng là tên tuổi thu hút khán giả Tết. Tôi không nghĩ bên nào lép vế bên nào, Mùi phở vẫn là ẩn số".

Những hình ảnh đầu tiên cho thấy vài giây đối thoại căng như dây đàn giữa Thu Trang và Xuân Hinh, hé lộ mâu thuẫn và va chạm thế hệ. Cách xử lý nhân vật của Thu Trang hứa hẹn tạo những tình huống hài hước nhưng đầy cảm xúc.

Dàn diễn viên của phim "Mùi phở". Ảnh: NSX

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cho biết lần đầu hợp tác điện ảnh với Xuân Hinh là trải nghiệm đáng nhớ. Dù cả 2 nổi tiếng ở dòng dân gian, điện ảnh mang đến môi trường hoàn toàn mới.

Hà Hương xem Mùi phở là cột mốc vì lần đầu bước vào điện ảnh. Thanh Hương ví phim như bát phở nhiều tầng hương vị, mỗi diễn viên góp một vị phở riêng làm nên tổng thể phong phú.

Đạo diễn Minh Beta tiết lộ kịch bản phát triển gần 2 năm và chỉnh sửa hơn 100 lần. Đoàn phim về Nam Định học nghề từ các nghệ nhân để đảm bảo tính chân thực.

Phim dự kiến khởi chiếu mùng 1 Tết Nguyên đán 2026 tại các rạp toàn quốc.

NSƯT Xuân Hinh biểu diễn trong sự kiện:

Ảnh, video: HM