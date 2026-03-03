Khai ấn là tục lệ cổ được tổ chức tại Tiên Miếu nhà Trần (Phủ Thiên Trường xưa, nay thuộc phường Nam Định). Nghi lễ này mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn “Tích phúc vô cương”.

Lễ khai ấn đền Trần năm 2026 diễn ra vào đêm 2/3 rạng sáng 3/3 (tức đêm 14 rạng 15 tháng Giêng âm lịch) với các nghi thức truyền thống được thực hiện trang nghiêm trong nội tự.

5h sáng ngày 3/3, nhà đền tổ chức phát ấn cho người dân, du khách tại 3 nhà Giải vũ, nhà Trưng bày đền Trùng Hoa.

Các khu vực phát ấn đông nghịt người.

Dù thời tiết khu vực đền Trần lúc rạng sáng 3/3 có mưa, người dân và du khách thập phương vẫn kiên nhẫn xếp hàng, đợi xin ấn lộc đầu năm.

Người phát ấn làm việc hết công suất, liên tục trao ấn cho người dân.

Mỗi người nhận ấn thực hiện công đức tùy tâm rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài, nhường chỗ cho những người phía sau.

Nhiều người vui mừng khi nhận được ấn và tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc xin lộc đầu năm đầy ý nghĩa.

Sau khi nhận ấn, nhiều người nán lại để dâng hương, khấn nguyện trước ban thờ, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, thuận lợi.

Chị Phạm Thị Thùy Hương (xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Tôi đến đền Trần từ tối hôm qua và đợi đến 5h sáng nay để xin ấn lộc đầu năm. Dù trời mưa và phải thức cả đêm để đợi nhận ấn lộc nhưng tôi vẫn vui vì đã xin được ấn sớm như ý nguyện”.