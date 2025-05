Theo bài đăng trên Facebook của Sở Cảnh sát thị trấn Piscataway, sĩ quan D. Hinchcliffe và J. Ward đã kịp thời có mặt lúc nửa đêm ngày 12/5 vừa qua, tại đại lộ New Brunswick, sau khi nhận được tin báo về một chiếc xe đang dừng trên đường ray.

Khi đến hiện trường, họ phát hiện tài xế trong tình trạng mất khả năng kiểm soát và không thể thực hiện theo chỉ dẫn để rời khỏi xe.

Nhận thấy mối nguy hiểm cận kề, hai sĩ quan cảnh sát đã nhanh chóng kéo tài xế ra khỏi xe, đưa ra khu vực an toàn cách xa đường ray, chỉ vài giây trước khi tàu hỏa đâm trực diện vào chiếc ô tô.

Hành động kịp thời của họ đã ngăn chặn một tai nạn có thể gây chết người. Sở cảnh sát đã biểu dương cả hai sĩ quan vì sự can đảm và phản ứng nhanh nhạy trong tình huống nguy hiểm.

Mất khả năng kiểm soát khi đang lái xe do đột quỵ hay nhiều bệnh lý khác như rối loạn nhịp tim, đột tử do tim, đợt cấp COPD... đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì thế, tài xế, đặc biệt là lái xe khách, được các bác sỹ khuyến cáo nên được kiểm tra tim mạch, đột quỵ thường niên để đảm bảo an toàn khi lái xe.

(Theo Newsflare)

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!