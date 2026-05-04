Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 tối qua (3/5), tại tổ dân phố Đức Môn, phường Đồng Hới, vợ chồng bà P.T.D. (55 tuổi) và ông Đ.T.S. (62 tuổi) có mâu thuẫn với người con trai tên là Đ.Đ.D. (28 tuổi).

Sau đó, người con trai nghi dùng hung khí tấn công bố mẹ. Hậu quả, bà D. tử vong còn ông S. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Một số nguồn tin cho biết, camera an ninh của nhà dân gần đó đã ghi lại cảnh vợ chồng bà D. hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, sau đó người con trai xuất hiện qua một cửa khác.

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, khống chế và bắt giữ nghi phạm Đ.Đ.D. trong đêm để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc và các tình tiết liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.