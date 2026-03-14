Chiều 14/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát tại khu vực Đình Thôn, phường Từ Liêm (Hà Nội), khiến nhiều người bức xúc.

Hình ảnh nam thanh niên bị đánh trọng thương. Ảnh: H.P.

Theo thông tin phản ánh, khoảng 11h08 cùng ngày, tại quán ăn ở số 21 ngõ 39 Đình Thôn (phường Từ Liêm, Hà Nội), một nhóm người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã ngay trong quán. Sau khi lời qua tiếng lại căng thẳng, một cô gái được cho là đã gọi thêm người từ bên ngoài đến.

Ít phút sau, khi một nam thanh niên rời quán và điều khiển xe ra đường, bất ngờ bị hai người chặn đầu xe rồi lao vào hành hung.

Theo người dân tại hiện trường, vụ xô xát xảy ra ngay nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nạn nhân và làm xáo trộn tình hình trật tự khu vực.

Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này có dấu hiệu cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, cần được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với P.V VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Từ Liêm cho biết lực lượng công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân cũng như các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.