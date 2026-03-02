Ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Phụng (35 tuổi, trú thôn Tân Trung, xã Châu Pha, TPHCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung tài xế taxi.

Cơ quan điều tra đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Phụng. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong quá trình đón khách tại quán nhậu “Bia Tháp” ở khu tái định cư Hắc Dịch, phường Tân Thành, Lê Hữu Phụng đã dùng tay kẹp cổ, đánh nhiều lần vào đầu, mặt và ngực anh Lê Văn N. (29 tuổi, trú phường Tân Thành), là tài xế taxi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Thành khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan làm việc, đồng thời vận động Phụng đến cơ quan công an trình diện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định vụ việc gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phụng để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.

Hình ảnh tài xế taxi bị hành hung. Ảnh cắt từ clip

Như VietNamNet đã thông tin, thời điểm xảy ra vụ việc, anh N. điều khiển taxi đến đón Phụng cùng một nam và một nữ đi cùng. Trong lúc chờ đợi, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại liên quan việc đón khách và từ chối chở. Bất ngờ, Phụng từ ghế sau lao lên kẹp cổ, đánh liên tiếp vào đầu tài xế.

Clip ghi lại sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ bức xúc trước hành vi của Phụng.

Từ vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo mọi hành vi sử dụng bạo lực, giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực trong các hoạt động dân sự, dịch vụ đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi phát sinh tranh chấp.