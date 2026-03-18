Ngày 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ đánh nhau, nghi liên quan đến ma túy và sử dụng súng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h38 ngày 16/3, N.M.H. (39 tuổi, ngụ TPHCM) đến thuê phòng 104 (tầng trệt) tại khách sạn ở phường Cái Vồn (tỉnh Vĩnh Long).

Đến 12h34 cùng ngày, M.Đ. (30 tuổi, ngụ TPHCM) đến thuê phòng 210 (tầng 1).

Khoảng 10 phút sau, N.H.P. (28 tuổi) và N.T.Đ. (24 tuổi, cùng ngụ TPHCM) đến tìm M.Đ. rồi lên phòng 210. Khoảng một giờ sau, hai người này rời khỏi khách sạn.

Khoảng 16h30, bảo vệ khách nghe tiếng nổ lớn nghi là tiếng súng phát ra từ phòng 210.

Khi kiểm tra, nam bảo vệ phát hiện M.Đ., N.M.H. và một người chưa rõ lai lịch đang đánh nhau. Khi lễ tân hô hoán, cả 3 nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vật có hình dạng súng công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Công an phường Cái Vồn nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận 1 vật nghi là súng, 2 vỏ đạn kim loại, 106 triệu đồng tiền mặt, cùng 3 túi nilon chứa tinh thể nghi là ma túy và các tang vật khác.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.