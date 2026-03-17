Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khoảng 5h45 ngày 16/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà ông H.T.T. (40 tuổi, ngụ ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày), khiến 2 cháu H.G.P. (15 tuổi) và H.G.Ph. (12 tuổi) tử vong.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý hậu quả, đồng thời tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn.

Trong đó, UBND xã Mỏ Cày được giao tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần, giúp gia đình nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.

Công an tỉnh được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC; tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành và chính quyền địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác PCCC và CNCH.

Các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng cháy, kỹ năng thoát nạn; kiểm tra, đảm bảo an toàn tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.