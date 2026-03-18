Ngày 18/3, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết vừa hỗ trợ một người dân nhận lại gần 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Theo đó, sáng 10/3, ông H.H.T. (49 tuổi, ngụ phường Cái Răng) do sơ suất khi giao dịch đã chuyển nhầm 998 triệu đồng vào tài khoản người lạ. Phát hiện sự việc, ông rất hoang mang, lo lắng nên đã đến công an trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cái Răng nhanh chóng xác minh, xác định chủ tài khoản nhận tiền là anh B.H.S. (trú xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình).

Ông H.H.T. cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của Công an phường Cái Răng. Ảnh: ANCT

Sau đó, Công an phường Cái Răng đã phối hợp với Công an xã Gia Trấn liên hệ, vận động anh S. hoàn trả tiền cho ông T.

Đến ngày 17/3, anh B.H.S. đã chuyển lại toàn bộ số tiền cho ông T. Nhận lại tài sản, ông T. bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự xử lý kịp thời của lực lượng công an. Ông cho biết đây là khoản tiền tích góp lớn của gia đình, dự định dùng cho công việc quan trọng.

Theo Công an phường Cái Răng, việc kịp thời hỗ trợ người dân không chỉ giúp tránh thiệt hại kinh tế mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an cơ sở.