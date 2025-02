Trưa nay (22/2), các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm 2 người tử vong.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.T

Các nạn nhân trong vụ án này là chị L.T.T (SN 1983, ngụ phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và con trai là bé T.Q.P. (SN 2017).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h cùng ngày, chồng cũ của chị T ghé về nhà của hai mẹ con ở khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi để thăm gia đình. Khi vào nhà, anh này hốt hoảng phát hiện cả hai đều đã tử vong, trên cơ thể có dấu hiệu nghi bị sát hại.

Sự việc ngay sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận thi thể chị T. nằm trên giường, không mặc quần áo, nghi bị sát hại, bé P. tử vong nằm dưới sàn nhà.

Được biết, chị T. và chồng cũ ly hôn từ tháng 8/2024. Sau đó hai mẹ con sống riêng tại căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm là Lương Quí Lộc (SN 1993, thường trú phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM). Đồng thời, lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nghi can Lộc tại bệnh viện. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra bước đầu, lực lượng Công an xác định là người tình của chị T., nhỏ hơn 10 tuổi. Nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm giữa chị T. và nghi can Lương Quí Lộc, dẫn đến việc Lộc ra tay sát hại hai mẹ con chị T.

Sau đó, Lộc dùng dao tự tử nhưng được mọi người phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại, Lộc vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.