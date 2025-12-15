Việt Nam đã hình thành nền tảng quan trọng về hạ tầng, thể chế và dịch vụ số. Chuyển đổi số không chỉ cần nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, mà còn phải thực chất, hiệu quả và gần dân hơn, để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của kỷ nguyên số.

Nghị quyết 57 đã giúp hình thành những hành lang pháp lý để các tiểu thương dễ dàng tiếp cận thị trường số, góp phần thúc đẩy kinh tế số phát triển. Không chỉ ở thành phố, chuyển đổi số cũng đang mở ra cơ hội mới cho người dân nông thôn, đặc biệt bà con ở vùng dân tộc thiểu số xây dựng các mô hình sinh kế để giao thương trên các nền tảng mạng xã hội.



(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)