Ngày 21/8 tại Hải Phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học & Công nghệ cùng UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị khoa học “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam”.

Phát biểu tại hội nghị, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học và các nhà sáng tạo trong tiến trình đổi mới. Ông cho rằng việc biểu dương, khen thưởng kịp thời chính là “giải pháp số một” để khuyến khích sáng tạo, nuôi dưỡng động lực nghiên cứu và cống hiến.

Thực tiễn 30 năm qua, Quỹ VIFOTEC ra đời từ ý tưởng và chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành “cầu nối” quan trọng thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học - công nghệ trong cả nước.

TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tính đến năm 2024, đã có 3.252 công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam, trong đó 1.116 công trình đoạt giải. Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc ghi nhận 5.417 giải pháp tham gia, với 787 giải pháp được vinh danh. Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc thu hút 10.080 đề tài, trong đó 1.743 đề tài đạt giải thưởng.

Nhiều công trình từ phong trào này đã để lại dấu ấn sâu đậm. Có thể kể đến vắc xin viêm não Nhật Bản thế hệ 1 do GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên chủ trì được đưa vào tiêm chủng mở rộng, góp phần đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm. Hay những nghiên cứu đột phá trong công nghệ gạch ngói của Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt – đã vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

Theo ông Phan Xuân Dũng, việc tôn vinh và trao giải không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn tạo niềm tự hào, truyền cảm hứng để trí thức, nhà khoa học tiếp tục cống hiến. Đó cũng là cách thức để biến “nguyên khí quốc gia” thành động lực thực chất cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt trí thức, nhà khoa học nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: “Trí thức, các nhà khoa học là mạch nguồn cho sự trường tồn của đất nước, là nguyên khí của quốc gia”.

Theo ông, Nghị quyết 57 với việc thành lập Hội đồng tư vấn đổi mới sáng tạo do Tổng Bí thư trực tiếp làm Trưởng ban chính là bảo đảm cao nhất cho việc đưa chính sách vào cuộc sống, khơi dậy niềm tin, khí thế và tinh thần đổi mới trong toàn hệ thống chính trị.

Nghị quyết 57 là “luồng gió mới” cho doanh nghiệp

Nếu đội ngũ trí thức là “nguyên khí quốc gia”, thì doanh nghiệp chính là lực lượng hiện thực hóa các ý tưởng đổi mới sáng tạo thành sản phẩm và giá trị thực tiễn.

Tại hội nghị, Anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Công ty CP Gốm Đất Việt chia sẻ câu chuyện thực tế của doanh nghiệp mình.

Ra đời năm 2010 tại Quảng Ninh trong bối cảnh nhiều khó khăn, Gốm Đất Việt đã chọn khoa học - công nghệ làm trụ cột phát triển.

Hiện, đơn vị này sở hữu 11 bằng sáng chế độc quyền, 38 kỷ lục quốc gia, 6 kỷ lục quốc tế, nhiều huy chương vàng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. Năm 2021, doanh nghiệp vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

Theo ông Nguyễn Quang Mâu, Nghị quyết 57 cùng Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân như “luồng gió mới”, tiếp thêm niềm tin và động lực để doanh nghiệp vươn xa. Ông chia sẻ: “Đi theo cái bóng của mình thì không bao giờ vượt được nó. Chúng tôi coi đổi mới sáng tạo là con đường duy nhất để tồn tại và phát triển. Chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước là dưỡng khí cho khát vọng vươn lên của doanh nghiệp”.