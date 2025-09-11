Chiều 11/9, tại Bắc Ninh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ tổ chức hội thảo với chủ đề “Định hướng quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Nghị quyết số 71 đánh dấu bước đột phá về chính sách, khi khẳng định quyền tự chủ toàn diện của các cơ sở giáo dục, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.

Ông Đạt cho rằng, tự chủ không chỉ đơn thuần là vấn đề tài chính mà còn bao gồm quyền chủ động trong xây dựng chương trình đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ nhân sự, mở rộng hợp tác quốc tế và kết nối với doanh nghiệp, thị trường lao động.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu.

Ông Đạt gợi mở 5 nhóm nội dung cần được tập trung thảo luận, trong đó đặc biệt nhấn mạnh làm thế nào để triển khai hiệu quả Nghị quyết 71 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; đảm bảo quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; chuyển đổi mô hình quản trị từ quản lý sang quản trị hiện đại nhưng vẫn giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

“Hội thảo lần này là cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ GD-ĐT tham mưu các giải pháp cụ thể, thiết thực và khả thi, nhằm đưa tinh thần Nghị quyết 71 vào cuộc sống, tạo cú hích mạnh mẽ cho giáo dục nghề nghiệp nước ta", ông Đạt nhấn mạnh.

Quyết tâm đổi mới mô hình giáo dục

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Đông, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ, việc Bộ Chính trị đưa giáo dục trở thành một trong ba đột phá chiến lược bên cạnh thể chế và hạ tầng đã thể hiện rõ vai trò “chìa khóa phát triển” của lĩnh vực này.

PGS.TS Nguyễn Tiến Đông, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Thái Tổ tham luận tại hội thảo.

TS. Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp giữa tự chủ và trách nhiệm giải trình. Theo ông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi được giao quyền tự quyết cao hơn đồng thời cũng phải minh bạch về tài chính, kết quả đào tạo, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ hài lòng của người học cũng như doanh nghiệp.

“Tự chủ và trách nhiệm giải trình không mâu thuẫn mà là hai mặt hỗ trợ nhau trong việc xây dựng một nền giáo dục nghề nghiệp hiện đại, dân chủ và hiệu quả", ông Dũng nhấn mạnh.

Ông cũng đề xuất việc xây dựng cơ chế giám sát độc lập, chuẩn hóa hệ thống tiêu chí đánh giá và nâng cao năng lực quản trị trong điều kiện tự chủ là điều kiện tiên quyết.

Theo ông Dũng, để tự chủ trở thành động lực thực sự, cần hoàn thiện chính sách đồng bộ giữa các yếu tố: tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và chuyên môn. Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải được tạo điều kiện để phát huy năng lực nội tại, thích ứng với yêu cầu thị trường lao động và quá trình chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao những tham luận tâm huyết, giàu tính thực tiễn của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ông khẳng định, Nghị quyết 71 đã mở ra cách tiếp cận toàn diện về quyền tự chủ, trong đó yêu cầu bảo đảm quyền tự chủ không gắn liền tuyệt đối với khả năng tài chính - một bước tiến quan trọng trong tư duy quản trị giáo dục.

“Tự chủ trong giáo dục nghề nghiệp cần đi vào chiều sâu, bền vững. Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo, hỗ trợ thông qua cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, cấp kinh phí để các cơ sở thực hiện sứ mệnh phục vụ công", ông Phúc nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu kết luận hội thảo.

Thứ trưởng cũng nêu rõ những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tự chủ toàn diện như: Hoàn thiện khung pháp lý về tự chủ và trách nhiệm giải trình: Rõ ràng, thống nhất, dễ áp dụng. Đồng thời, phân loại mức độ tự chủ như cân bằng giữa 3 trụ cột: tài chính - tổ chức nhân sự - chuyên môn.

“Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, cùng nỗ lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đồng hành của doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để xây dựng một hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại - linh hoạt - hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong thời kỳ mới", Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nói.